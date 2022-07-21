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快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中

▲▼ 日本東京秋葉原商圈。（圖／CFP）

▲日本東京秋葉原商圈。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京警方21日晚間6點40分許接獲民眾報案，指稱千代田區JR秋葉原站附近的街道上「有人遭利刃刺傷」。

根據TBS NEWS報導，警方趕到後，發現是一位30多歲男性遭刺傷，意識清楚，交由救護車送醫治療，詳細傷勢情況不明，兇嫌則已逃逸無蹤。

警方表示，他們已向當時在現場的2名男子詢問案發經過，後續將持續追捕在逃兇嫌。據悉，事發地點在JR秋葉原站東北方約200公尺的市中心地區，附近有餐廳等各類商家，相當熱鬧。

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