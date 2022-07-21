快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中

一般人到牙醫診所時，只要聽到高尖銳的金屬鑽牙聲，就會嚇得渾身發抖、起雞皮疙瘩，彷彿能感受到「切身之痛」，不過日本東京一間牙醫診所就特別選在秋葉原開業，不僅主打可以周末、夜間看診，造福加班至深夜的社畜，甚至還主打「萌萌」形象，讓牙助穿上女僕裝，盼能降低患者緊張感，相片一出令網友們大喊羨慕。