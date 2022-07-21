焦糖哥哥關閉「萬人挺英FB社團」　網：被切割了氣噗噗

▲「焦糖哥哥」陳嘉行 。（圖／翻攝焦糖臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日前傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將加入民進黨台北市長參選人陳時中的團隊，專門負責網路操盤的項目，事後兩人均否認。然而，焦糖哥哥20日突然關閉他創立的「辣台派挺蔡英文」臉書社團，引起網友討論。

據悉，臉書社團「辣台派挺蔡英文」是焦糖哥哥2019年7月11日創立，管理員除了他以外，還有挺綠臉書粉專「音地大帝」，社團人數近1.8萬人，貼文大多為力挺綠營人物的相關文章，許多挺綠的粉專、網紅都有加入。

焦糖哥哥20日無預警將「辣台派挺蔡英文」社團將自介更新為「無」，隨後將整個社團關閉，讓經營3年多的萬人社團畫下句點。

▲民進黨台北市長參選人陳時中、焦糖哥哥陳嘉行（合成圖／記者林敬旻攝、焦糖哥哥粉專）



網友看完紛紛留言，「應該是被切掉了就生氣了」、「是不是被切割」、「完了，焦糖要出來跪著道歉了」、「只是被用完就丟掉而已，沒什麼吧」、「被踢出時中團隊不爽了」、「UCCU」、「被切割了，氣噗噗」。

陳時中宣布參選台北市長後，「焦糖哥哥」陳嘉行持續分享相關貼文、新聞及影片，20日關閉臉書社團後，21日仍持續轉發陳時中的貼文。據《聯合報》報導，焦糖哥哥表示，關閉是因為他沒時間管理，當初是為了幫蔡英文連任總統而創好玩的。

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