24歲兵遭戰車砲塔猛撞搶命中　南投縣長PO文：為南投子弟祈禱

記者高堂堯、戴上容／南投報導

屏東三軍聯訓基地今(21日)上午傳出意外事故！正在進行基地訓練的裝甲564旅士兵，當時有2人負責CM11戰車保養，不料過程中2名士官兵遭戰車砲管撞擊受傷，其中全姓士兵當場失去意識，目前已裝上葉克膜，但狀況不樂觀在加護病房搶救中；南投縣長林明溱今天下午5時許，在臉書上為全姓士兵祈福。

▲屏東三軍聯訓基地今(21日)進行基地訓練的裝甲564旅士兵，當時有2人負責CM11戰車保養，不料過程中疑似操作不慎，2名士官兵遭戰車砲管撞擊，釀成2人受傷，全姓士兵送醫畫面。（圖／民眾提供）

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄裝甲564旅蔣姓下士及全姓二兵21日上午執行三軍聯訓基地戰車砲塔鑑定整備，當時蔣員位於砲塔外側，全員則位於砲塔內部射手位置，但砲塔疑因穩定異常而導致瞬間大幅度作動，砲管當場撞擊蔣員，致其右腹有10公分傷口，幸生命徵象穩定，送恆春旅遊醫院治療，後轉到高雄802。

全員則遭砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，當下立即送往恆春基督教醫院，後轉往枋寮醫院裝設葉克膜後再轉送高雄802醫院搶救，目前仍有生命危險。

據了解，全姓二兵是義務役士兵，年僅24歲，是南投人，今年4月份入伍，役期只剩下13天，預計8月3日就要退伍，不料今竟發生意外；家屬在獲悉後，也已立即趕到醫院。而受傷的蔣姓下士同樣24歲，107年6月掛階，預計113年6月退伍。

南投縣長林明溱稍早在臉書上為全姓祈福，文中表示，「縣長請大家為一起我們南投子弟集氣祈禱，今天上午在屏東三軍聯訓基地發生事故，導致兩名士兵受傷，其中一位傷勢較嚴重的全姓士兵是我們南投子弟，縣長請大家為他一起集氣！祈禱平安」。

▲▼ 南投縣長林明溱臉書發文為全姓士兵祈福。（圖／記者高堂堯翻攝）