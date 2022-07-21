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瘋電影／犯罪都市2　改寫無差別連續綁架殺人真實事件

文／賴賴

▲▼犯罪都市2。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

原來這是參考2008年韓國的跨國無差別連環綁架殺人事件，看到真實案件的描述，這才能感受到馬東錫超級英雄般的形象，看打擊壞人不手軟的力道，對照真實故事，這真的只是剛好而已，這些壞人怎麼那麼壞啊。

電影描述黑道兒子被綁架殺害，黑道老父則自己找人去處理綁匪，綁匪直接撕票還要賣骨灰給受害者，簡直是令人火冒三丈，所以馬東錫拳拳到肉，直接打飛，都有大快人心之感，但是那些武術演員真的好可憐，錢真難賺啊。

電影流暢好看，就是到越南去把案件給解決了，真實故事太心痛了，看得真的會引起群眾憂鬱，果然電影還是不要太悲傷的好，整體是好看的，馬東錫帥啊。

片　　名：犯罪都市2
英文片名：The Roundup
類　　型：動作、犯罪
上映日期：2022-05-20
片　　長：01時46分
導　　演： 李尚龍
演　　員： 馬東石(Ma Dong-Seok) 、 崔貴化 、 河俊 、 音文碩 、 朴智煥 、 金燦亨 、 孫錫求(孫錫久)(Son Suk-Ku)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

掃蕩加里峰洞任務後過了4年，衿川刑警隊前往越南引渡逃走的嫌犯。「怪物刑警」馬錫道（馬東石 飾）和全日萬組長（崔貴化 飾）發現在當地的嫌犯十分可疑，得知其背後有個凶惡殘暴的主使者姜海相（孫錫求 飾）。馬錫道和衿川刑警隊奔走於韓國和越南兩地，開始緝捕史上最壞的傢伙姜海相……

▲▼犯罪都市2。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲逼供，對於連環殺人的幫兇，馬東錫太帥了。

▲▼犯罪都市2。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這個魔鬼，演壞人演技太好也是，引人犯罪，真的好想揍他喔。

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