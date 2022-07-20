豪接林佳龍新北競選總督導　林右昌：「我是半個新北人」全力以赴

▲林右昌接林佳龍新北市競選總督導。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨林佳龍投入新北市長選舉，競選方程式開始起跑，19日特別邀請主導「基隆經驗」的林右昌市長，加入競選團隊，擔任「新北市競總總督導」並協助淡水河以北區域選戰工作，完成進一步勝選的佈局。林右昌表示「我是半個新北人，欣然接受也將全力以赴」。

林佳龍表示，新北市是選區最大、時間最短的一場競賽，需要組成最強的競選團隊，除了特別邀請民進黨秘書長林錫耀擔任主任委員、立委吳秉叡擔任競選總幹事，目前更借重基隆市長翻轉基隆的經驗，擔任「新北市競總總督導」協助淡水河以北區域選戰工作。

林右昌19日晚間在臉書PO文布達「林佳龍的邀請」，並表示「我說過新北市的選舉，我將會深度參與。因此，當佳龍邀請我跟鄭文燦市長相助，我立即欣然同意，也將全力以赴！我欣然接受，也將全力以赴」，準備應付年底的新北選戰。

林右昌也提到，他也算半個新北人，「我母親是汐止與瑞芳的大家族，外公本來居住在汐止地區，後來遷移到瑞芳猴硐（現在知名的貓村）從事礦業；而我岳父岳母在雙溪務農多年，到現在户籍還都在雙溪。」所以非常關注新北市的發展及需求。

林右昌最後指出，「新北市北海岸與東北角區域跟基隆，原本就是同一生活圈，到基隆比去板橋還近得多。不管是就學、就醫都在基隆進出，親戚朋友關係網絡也與基隆非常密切。」像前陣子疫情嚴峻期間，許多新北市民因為預約不到看診，相揪跑來基隆打疫苗、看醫生，基隆市也全力給予協助照顧。所以淡水河以北戰區，他將全力以赴協助林佳龍。

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