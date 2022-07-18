辣人妻狂劈多男！自豪投稿「我是正宮也是小三」　綠帽夫心寒訴離

▲台南人妻劈腿多男，還自豪曝，「我是正宮也是小三」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者陳韻如／台南報導

台南人夫無意間發現妻子與一名男子互傳曖昧對話，內容提及「愛你」、「想你」等，對方還詢問妻子有無吃避孕藥，而妻子還不只出軌1人，讓他綠帽戴好戴滿，不僅如此，妻子還曾在網路平台上大方表示，「自己是正宮，但也是別人的小三」，他當場崩潰，心寒訴請離婚。台南地院審理後，判准離婚。

人夫主張，他與妻子婚後共同住在娘家，不過今年3月間，妻子卻突然帶了一名陌生男子到他經營的機車行，聲稱是好友剛好來台南出差，當時他並未多想，認為2人僅是普通朋友關係。

人夫指控，直到某日他無意間發現妻子在社群軟體上與一名陌生男子有親密對話，雙方還互傳「愛你」、「想你」等語，對方甚至還詢問妻子有無吃避孕藥，並向妻子道歉，而仔細一看該男子就是當時被妻子帶回家的人，這才驚覺自己被戴綠帽。

人夫還說，妻子還不只出軌1人，在LINE上還跟另名男子互稱「老公」、「老婆」，另他更傻眼的是，妻子甚至在Podcast節目的社群帳號上投稿，稱自己是正宮，但也是別人的小三，讓他綠帽戴好戴滿，憤而向法院訴請離婚。

法院審理時，人妻並未到庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述，而法官在勘驗人夫所提的對話紀錄後，採信其說詞，認定人妻在婚姻關係存續中，與其他男子互動親暱，導致婚姻相互扶持的基礎嚴重動搖或流失殆盡，人妻應負較重責任，最終判准離婚。全案可上訴。