康建生技4死血案！民俗大師見「這設計」秒驚呼：問題非常嚴重

記者許權毅、白珈陽、陳韻如／南投報導

南投草屯康建生技公司前職員李鴻淵14日闖入前東家辦公室，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷的悲劇。對此，民俗大師廖大乙今（17）日特地到康建公司外觀察地理環境，沒想到他一看到大門設置，就立刻直呼，「問題非常嚴重」。

▲民俗大師廖大乙前往康建研究地理，見門口設計直呼，「問題很嚴重」 。（圖／記者許權毅攝）

這起駭人聽聞的案件發生後，立刻引發社會關注，就連民俗大師廖大乙也相當關心，今特地從高雄北上康建公司觀察地理，但廖大乙一到康建門口便直言，大門擺設「問題非常嚴重」。

▲▼廖大乙表示，康建不僅大門開口方向錯誤，就連內部綠籬設計以及住家、公司分邊也有相同問題。（圖／記者許權毅攝）

廖大乙表示，正常來說，正門口的小門應開設在龍邊，但康建的小門卻是開在虎邊，「在地理上來說是非常大忌」。他進一步解釋，龍邊開口才會興旺，虎邊開口則容易招來小人，而康建內部設計又分為住家及公司，但一樣與門開口位置同個問題，分邊位置錯誤。

廖大乙強調，這樣的地理對家中女性非常不好，男左女右，右邊代表虎邊，而康建恰巧就是在虎邊開口，所以創辦人賴敏男的妻子早逝，女兒又罹患乳癌，且才剛手術完後，卻又遭遇不測，就是因為這樣的設計所造成。

另外，廖大乙提到，就門口的設計來說，康建當時一定有經過命理老師指點才會如此設計，因為門口為「玉帶環腰」的圓弧狀，且就位置而言，是俗稱的「四水歸堂」，應該會是一個非常賺錢的地點。不過，這個位置還有一個關鍵，就是在虎邊有一個「彎刀煞」，一條小巷就在虎邊，且直接架在虎邊，再加上康建內部綠籬設計方向錯誤，就像雙手往外打開，像是「直接被人砍」的樣子。

廖大乙直言，康建這塊地應該要用來做為宗教用途才最為正確，可以在中庭請神尊，不論是信何種宗教都可以，最重要的是可以為該地點鎮煞。