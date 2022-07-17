人夫偷吃紅粉知己！邊喘邊喊「夠騷」：我久嗎　妻見極樂對話崩潰

▲台中人夫與紅粉知己發生性關係，正宮抓包後怒提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

台中人夫與紅粉知己發生性行為，完事後還傳訊討論，內容提及，「還在喘、夠騷」、「夠久嗎、太壞了」等。事情曝光之後，女方還傳訊向正宮道歉，「我很後悔」，但正宮仍氣不過，憤而對2人提告求償，法官最終判賠25萬元。

正宮指控，女子與其丈夫是多年好友，也清楚知道她們的家庭狀況，但卻仍於2021年11月9日晚間邀約丈夫到她家喝酒聊天，甚至在酒後發生性行為，完事後還不忘傳訊討論，「X你妹妹、沒味道欸、水也是」、「夠騷吧」、「還在喘」、「所以她之前就說我太久，大小呢？幹我對我大小很沒自信欸，手比較有」、「技術很可以，但紀錄記得刪」等。

事後女子因良心過意不去，還向正宮道歉，「我也很後悔，做完隔天，我們發生關係隔天我就很後悔了，我最怕的是你們兩個會離婚」，而當正宮質疑她是為何事道歉時，女子則坦承是為與人夫上床一事道歉，不僅如此，她還稱，「我會下跪跟你道歉，但這是因為真的覺得對不起你」，而這些話全被正宮錄音蒐證，並對女子及丈夫提告求償。

法院審理時，女子以正宮所提出的對話紀錄是非法蒐證為由，請求法官駁回正宮之訴。另外，也辯稱，案發當天她喝醉了，不記得有與人夫發生關係，縱使有，但正宮求償的金額也太高了。

對此，法官審理後認為，正宮所提出的證據並無違反比例原則，且根據對話內容，也可認定人夫與女子確實做出破壞正宮婚姻的行為，侵害了正宮配偶權，最終判2人須連帶賠償正宮25萬元。