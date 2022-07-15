4人遭轟頭亡！確認彈道　檢方罕見出動X光機勘驗屍體　

▲檢方罕見出動X光勘驗車照頭部彈道，遺體濕漉漉從冰櫃移到X光勘驗車上畫面曝光。（下圖同／記者戴上容攝）

記者戴上容、陳以昇／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨(14日)傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，導致4人死亡、創辦人賴敏男重傷，目前還在搶救中。稍早警方在台中市中清路逮捕嫌犯，目前全案正進一步調查中；4名死者均在南投殯儀館相驗，由於頭部中彈，檢方罕見出動X光勘驗車照頭部彈道，此外，臺灣高等檢察署檢察長張斗輝也在下午3時許到場關心家屬及檢辦情形。

警方調查，兇手李鴻淵身形高大精壯，身高約180公分，昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及張姓女主任「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

今天下午1時30分，檢方與法醫進行相驗，相驗時，更罕見出動了「特殊任務警力」，也就是「霹靂小組」到殯儀館現場，以高規格保護家屬安全，以免仍有其他共犯或同黨在逃；下午1點50分警方在台中中清路將嫌犯逮捕。

檢方與家屬進到辦公室40分鐘後，殯儀館駛進一台X光勘驗車，由於殯儀館車輛眾多，這輛X光勘驗車一度無法進到解剖室外，遺體也因此暫放在解剖室外，所幸後來成功停好車輛。

畫面中可見，遺體被灰色屍袋包裹，緩緩上了X光勘驗車；據館方透露，4名死者因為遭槍枝轟頭，檢方指示，都需要照X光機確認彈道，看看有無其他子彈殘留在頭部。

臺灣高等檢察署檢察長張斗輝也在下午3時許到南投殯儀館關心家屬。面對媒體提問，犯嫌是不是擁有大量槍枝？是否藏匿水塔？他受訪表示，所有狀況都會依照檢方了解後，再對外進行說明，該查都會查。他今天是來關心被害家屬以及辦案檢察官。

▲臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（後）。