台東縣府連爆貪汙案　衛生局副局長10萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

台東縣衛生局副局長鍾明霞被檢舉涉嫌採購不實，台東縣調查站昨日（13日）中午前往衛生局搜索，並將鍾明霞等人帶回約談。經過漏夜偵訊，台東地檢署今日（14日）凌晨以涉犯《貪汙治罪條例》，諭令鍾明霞10萬元交保。

▲台東縣衛生局副局長鍾明霞被檢調帶回約談。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東地檢署和台東縣調查站接獲相關人士檢舉，指稱台東縣衛生局部分計畫案的核銷有問題；對此，代理衛生局長盧協昌表明，會配合檢調進行調查。檢調13日中午大動作前往衛生局搜索，查扣相關文件等證物，隨後將鍾明霞和其他相關人員帶回約談。

經過漏夜偵訊，檢方在14日凌晨以涉犯《貪汙治罪條例》，諭令鍾明霞10萬元交保。

除此之外，廉政署6月29日搜索台東縣政府教育處，並帶回楊姓採購工程承辦員調查弊案，經檢察官複訊之後，認定他涉有重嫌且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押獲准。接著，調查局東機組人員6月底約談台東縣政府建設處某主管，同時帶走相關資料，訊後已將相關人員請回。

如今衛生局副局長也被帶回調查，短短半個月內，台東縣政府就有3個局處的人員被控涉貪、參與弊案而遭到約談。至於詳細的情況，仍有待檢方進一步調查後再對外說明。