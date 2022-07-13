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高雄某高中爆學生性騷擾女師！受害者聽「被摸一下會怎樣」崩潰

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲高雄一名女教師被學生性騷擾，校方卻消極處理，讓當事人感到難過及痛苦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／採訪報導

高雄某高中爆出學生性騷擾女老師的事件，一名女老師控訴，她在教室內被男學生性騷擾後，為了跟當事人區隔而請假在家，但校方卻百般刁難請假的過程，甚至被其他女生說「都幾歲人了，被摸一下會怎麼樣」等話，還有同事汙衊她考試洩題等，接踵而來的事件讓她完全崩潰，「我恨你們，每一個名字我都會記住」。

該名女教師表示，她今年3月第一次察覺被學生觸碰臀部及大腿，3月29日第二次察覺，「最一開始，我是不相信我被性騷擾的。我不相信，一位學生，敢對老師踰矩」，然而她自己的感受非常明顯，「我很不舒服」。

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女教師表示，她起初打算報警，想將判斷交給警方，但這動作雖不留情面，卻可以避開「老師」角色在性平事件中的尷尬立場以及道德解讀。沒想到，事件迅速傳開，校內立刻啟動性平程序，因此她在4月6日申請性平調查，卻在4月7日下午要召開性平會議前，她因為想到即將碰到該名男學生，直接在教室內暈倒送醫。

女教師坦言，丈夫跟她敘述病況時，兩人都知道現在她的狀態無法任教，因此以公傷假名義，申請性平調查期間，2到4個月的假別，也可以藉著這段時間與當事學生分開；由於性騷擾案件未成案，性平會的調查及結果尚未出爐，因此醫師寫「宜休養」不被校方人事接受為請假理由。

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女教師遭性騷擾後，聽到其他女生說「都幾歲人了，被摸一下會怎樣」後崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第一次性平會於4月18日召開，女教師4月22日參與調查會議，性平案件6月20日結案。女教師說，她的請假過程非常不順利，人事天天致電、傳訊，要她3天內出示醫師證明，否則就是曠職，但從申報性平到第一次開會共14天，她已多次被以曠職提醒，「報案後，我已經是被行為人。但是人事組員沒有以性平法，處理被害老師假務」。

性平案件結案後，人事主任說可以請長假，但一定要健保特約醫院，公立醫院的診斷證明，病名不重要，但必須詳載時間，然而事實卻是女教師請假困難，「沒有人會在乎她請假困難，沒有人會在乎她需要休息，沒有人知道，她再也無法自己出門，也無法再跟男性說話。大家覺得：結束了啊，該做的都做了啊。沒有人知道，這才是被害者的真正開始。沒有人知道，隱形被害者其實有很多人：我的先生，或是，現在還在同一班的學生。」

此外，女教師認為事件最殘忍的，是相同經驗的女性群者，「正因為她們理解，所以更無法同情情緒。正（因為）她們知道一切終將過去，所以『都幾歲人了，被摸一下會怎樣』這話才像萬劫深淵，讓人直墮價值毀滅。」

沒想到，校方6日打電話給女教師，質疑她未開放的IG發文未遵守保密條款，導致很多學生到教室問及傳來傳去，並強調要保護當事男學生，讓她非常崩潰地說，「學校沒有幫我，我是用請假，為自己進行保護措施，區隔與當事人距離。現在，空口白話質疑我洩密，提醒我違法，希望我間接負起道德責任。請問這通電話，是保護被害老師？還是保護加害學生？」

女教師最後決定將IG的貼文直接公開，也在臉書上撰寫事件發生的前因後果，「我的ig貼文，公開於後。文中都是這幾年的思考心得，職場分析，個人心情。如果學校真的覺得我洩密，那告我吧。我已經沒什麼好失去了。」

該文曝光後引起網友熱議、臉書粉專「靠北教甄」多篇網友討論，也有許多教師到女教師的臉書下方留言加油及關心，「老師加油」、「這每個字真的讓人太心疼了」、「不說加油了，祝福下一份工作，這些人不值得」、「在這種環境下工作，真的好痛苦，保重」、「典型檢討被害人的噁心言論」。

此外，也有女教師過去的學生留言鼓勵，「謝謝老師當年為我們班所付出的努力，我真的覺得自己很幸運能成為老師的學生。或許老師已經不記得我了，但我想只要我能記住老師是個很好的老師就好了。我離開學校很久了，也不知道發生什麼事，會留言只是想告訴老師您是在我高中生涯影響我深淵的一位好老師，真的很感謝您的付出。」

記者致電、私訊校方，但截稿前未獲回應。

▼女教師IG貼文如下。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

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