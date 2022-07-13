騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因

記者閔文昱、唐詠絮／彰化報導

一名女子12日下午騎乘俗稱「小綿羊」的速克達機車，在國道1號北上西螺路段一路狂飆，警方獲報後前往攔截，結果女子面對紅斑馬前後包抄，竟照樣跑給警察追，最終從大雅交流道逃離。對此，國道警方追查女子身分，確認騎機車誤上中山高的女騎士為雲林縣麥寮鄉韋姓女子，為越南籍外配，年齡約35歲，目前已連繫韋女到案說明。

國道警方員林分隊巡邏車12日下午3點46分北向218公里處，發現1輛機車誤闖國道，巡邏車趨前示意攔阻，但該機車堅不停車，於是出動4車8人前往支援，警車或左或後跟隨，不敢強力攔阻，擔心女騎士會失控或是緊張而摔倒受傷，只好慢慢減緩車速阻絕，但「囂張姐」仍拒絕停車，騎了30公里，在台中段王田交流道下匝道。

▲國道驚見女子騎機車狂飆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不料，「囂張姐」又騎上王田交流道南下車道，但這次不是順向而南，反而是逆向北上，國道警得知後，出動3車6人在台中段企圖攔截，而且還封閉車道，猛揮紅旗要求停車，但女騎士仍然衝過員警的紅旗，一路狂飆，連安全帽都往後翻，女騎士不要命的行徑，都被沿路車主拍下PO上網，女騎士騎了14公里，直到大雅交流道才下匝道。

▲女騎士不要命的逆向騎上國道，速度之快，連安全帽都往後翻。（圖／翻自爆發公社）

警方今（13日）鎖定女子身分，為雲林縣麥寮鄉韋姓女子，目前已透過管道通知到案說明，若拒不到案，將報請檢方核發拘票。《ETtoday新聞雲》記者循線找到家屬，對方透露女騎士是越南籍配偶，嫁到台灣已經有3、4年，目前已經離婚，當天應該是想到台中卻不知道路，才會不小心騎上路，家屬姐姐已經前往警局做筆錄。

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