上班如坐牢！　科技公司「防洩密」360度監控

▲某科技公司防止洩密，裝監視器360度「一對一」監視員工 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸網傳深圳某公司辦公室，每個地方安裝有監視器，針對每位員工「一對一」監控，防止摸魚。根據傳出來的照片顯示，公司幾乎360度無死角監視，不少網友戲稱簡直像是「坐牢」，都挖鼻屎都可能被看到，毫無隱私可言。

綜合大陸媒體報導，有網友爆料深圳一間科技公司在員工上方安裝監視器，監視器畫面中可以顯示每個員工的電腦螢幕，打字、上網等內容看得一清二楚，幾乎沒有任何隱私，十分誇張。

消息曝光後，不少網友留言，「根本是一對一監控」、「硬核防摸魚」，還有網友說「這是打工嗎，像是坐牢」，「連挖鼻孔的自由沒有了」。

▲網傳深圳某科技公司，無死角監視員工 。（圖／翻攝 網易）

報導指出這間辦公室位於深圳市寶安區一棟商業大樓，外傳這是一家遊戲研發公司，安裝監視器的目的不是為了「防止員工摸魚」，而是防止遊戲洩密。

事後，這家科技公司的負責人秦先生證實，玻璃門上名稱確實是他們公司，但今年4月已經搬走，貼紙是遺留下來的。至於這間辦公室後來又租給了哪家公司，公司辦什麽業務，完全不清楚。

尷尬的是，這間科技公司被誤會遭到網友人肉搜索和網路霸凌，多半是指責虐待員工以及違法裝設監視器等指控。

負責人秦先生說「我們搬走後沒有跟工商部門更換地址，很多網友都以為是我們公司，導致一直被網暴。」目前已經申訴相關部調查，了解是哪間公司安裝監視器。