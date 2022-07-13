　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上班如坐牢！　科技公司「防洩密」360度監控

▲▼ 監視員工 。（圖／翻攝 網易）

▲某科技公司防止洩密，裝監視器360度「一對一」監視員工 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸網傳深圳某公司辦公室，每個地方安裝有監視器，針對每位員工「一對一」監控，防止摸魚。根據傳出來的照片顯示，公司幾乎360度無死角監視，不少網友戲稱簡直像是「坐牢」，都挖鼻屎都可能被看到，毫無隱私可言。

綜合大陸媒體報導，有網友爆料深圳一間科技公司在員工上方安裝監視器，監視器畫面中可以顯示每個員工的電腦螢幕，打字、上網等內容看得一清二楚，幾乎沒有任何隱私，十分誇張。

消息曝光後，不少網友留言，「根本是一對一監控」、「硬核防摸魚」，還有網友說「這是打工嗎，像是坐牢」，「連挖鼻孔的自由沒有了」。

▲▼ 監視員工 。（圖／翻攝 網易）

▲網傳深圳某科技公司，無死角監視員工 。（圖／翻攝 網易）

報導指出這間辦公室位於深圳市寶安區一棟商業大樓，外傳這是一家遊戲研發公司，安裝監視器的目的不是為了「防止員工摸魚」，而是防止遊戲洩密。

事後，這家科技公司的負責人秦先生證實，玻璃門上名稱確實是他們公司，但今年4月已經搬走，貼紙是遺留下來的。至於這間辦公室後來又租給了哪家公司，公司辦什麽業務，完全不清楚。

尷尬的是，這間科技公司被誤會遭到網友人肉搜索和網路霸凌，多半是指責虐待員工以及違法裝設監視器等指控。

負責人秦先生說「我們搬走後沒有跟工商部門更換地址，很多網友都以為是我們公司，導致一直被網暴。」目前已經申訴相關部調查，了解是哪間公司安裝監視器。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
北市爆今年「首例漢他病毒」　40歲女疑吸入性感染
快訊／陳時中空戰團隊成形　背後「焦糖哥哥」操刀
劉德華新片「拍槍戰戲」出意外！金像獎影帝倒地不起
5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送
快訊／侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」
國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過
輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見
暗號？台積電最後一盤爆「神秘數字」　網驚呼：太巧了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

布林肯籲中國遵守南海仲裁　陸外交部：裁決是非法、無效的

2000台人參加海峽論壇　「九二共識」再成對話焦點

這不是幻覺！仙境飄浮空中　海南驚現古時「海市蜃樓」

銀行行長「為女兒升學鋪路」被詐騙　非法貸款15.4億元籌資也成罪犯

上班如坐牢！　科技公司「防洩密」360度監控

陸委會批海巡06破壞台海現狀　國台辦：不存在所謂「海峽中線」

微博整治諧音字等「錯別字」傳播不良信息　網友語帶玄機狂酸

珠海單日現27例感染者　BA.5.1幼兒園畢業晚會群聚擴散

馬桶「大便越沖越多」！她一看...驚見1米肥蛇竄出狂吐信

陸天才少年全球頂尖期刊發文　專攻扭曲電子學被譽「石墨烯駕馭者」

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

布林肯籲中國遵守南海仲裁　陸外交部：裁決是非法、無效的

2000台人參加海峽論壇　「九二共識」再成對話焦點

這不是幻覺！仙境飄浮空中　海南驚現古時「海市蜃樓」

銀行行長「為女兒升學鋪路」被詐騙　非法貸款15.4億元籌資也成罪犯

上班如坐牢！　科技公司「防洩密」360度監控

陸委會批海巡06破壞台海現狀　國台辦：不存在所謂「海峽中線」

微博整治諧音字等「錯別字」傳播不良信息　網友語帶玄機狂酸

珠海單日現27例感染者　BA.5.1幼兒園畢業晚會群聚擴散

馬桶「大便越沖越多」！她一看...驚見1米肥蛇竄出狂吐信

陸天才少年全球頂尖期刊發文　專攻扭曲電子學被譽「石墨烯駕馭者」

亞洲輸美貨櫃量6月創高！運費維持高檔　日媒曝「1警訊」

女星驚遇車禍...當場輾爛受害者！　賠償金僅200元原因曝光

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

東亞盃20日戰老冤家中國　中華女足教頭顏士凱非常期待

林俊易三局逆轉勝世界23位泰國小將　闖進新加坡賽男單16強

錢都老公賺的！「月給婆婆7千元」3寶媽幫親娘討紅包　網1原因全挺

王子維苦戰不敵金廷吞下對戰4連敗　新加坡賽首輪止步

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開　人妻哭：想要又不能偷吃

診所前掛牌罵「庸醫」　醫護上班怕怕...他挨罰7萬6又被起訴

王志鵬／潛艦軍事技術專業　切莫淪為政治操弄

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

大陸熱門新聞

兒是別人種　人夫丟幼兒園連夜搬走

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

2歲女兒被丟包墜樓亡！父一夜白頭安葬愛女

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

男童過馬路暴衝　遭大貨車捲入車底

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

看X光片頭都麻了！13歲女做根管治療針斷在牙齦裡

樂視挺過財務危機！　員工過著神仙日子免996

強拉母女進門性侵得逞 公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

馬桶「大便越沖越多」！驚見1米肥蛇竄出

陸天才少年全球頂尖期刊發文 專攻扭曲電子學被譽「石墨烯駕馭者」

河南3千儲戶維權被暴打！民眾湧美使館微博求助

主播邊播報邊流鼻血 眼神偷瞄一旁螢幕仍「淡定」唸完稿

更多熱門

相關新聞

為何只有特斯拉配備哨兵模式？

為何只有特斯拉配備哨兵模式？

出門在外人人錄影自保，就連離開愛車也不例外。有網友發文「為什麼其他車廠不大量配備哨兵功能」，表示不僅可隨時看到愛車、還能避免不守規矩弄凹車體鈑金的人，讓他好奇為什麼除了特斯拉，其他車廠不標配哨兵功能？留言也意外引來對哨兵模式不同看法。

貓奴到附近買菜被「恐怖小眼神」監控

貓奴到附近買菜被「恐怖小眼神」監控

台東單日爆衝699例確診　機構群聚感染嚴重

台東單日爆衝699例確診　機構群聚感染嚴重

日「高調」監控遼寧艦編隊

日「高調」監控遼寧艦編隊

清明掃墓南消四大隊將出空拍機監控

清明掃墓南消四大隊將出空拍機監控

關鍵字：

監控

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面