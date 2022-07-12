白宮：伊朗向俄軍提供「數百架武裝無人機」　最快7月展開訓練

▲位於伊朗札格羅斯山脈（Zagros Mountains）的地下無人機基地。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，根據華府接獲資訊，伊朗計畫向俄軍提供數百架武裝無人機，以投入烏克蘭戰場，且「正在準備訓練俄軍操作無人機，初步培訓計畫最早7月初就會開始。」他認為，這表明了俄軍對烏東的猛烈轟炸，雖在近幾周鞏固戰果，卻也耗盡武器及彈藥庫。

蘇利文表示，在葉門內戰中，叛軍胡塞運動（Houthi rebels）也曾使用伊朗無人機，攻擊沙烏地阿拉伯聯軍。他坦言，目前尚不清楚伊朗是否已經交付任何無人機，「我們將持續盡自己的一份力，協助維持烏克蘭的有效防禦，並且幫助烏克蘭人民表明，俄國試圖把烏克蘭從地圖上抹去的努力，是不會成功的。」

《衛報》報導，無人機在烏俄雙方的戰鬥方面，都發揮關鍵作用，從遠距離發射導彈、對目標投擲小型炸彈、為砲兵及地面部隊進行偵察工作，都能派上用場。烏軍在操作土耳其製武裝無人機拜拉克塔（Bayraktar）方面特別成功，美國及其他盟友也提供多種型號的小型無人機。

▲烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

白宮指控伊朗援俄之際，美國總統拜登正要訪問以色列及沙烏地阿拉伯，2國的主要區域競爭對手就是伊朗，卻都因為國內利益考量，拒絕加入懲罰俄羅斯的行列。外界預期，在領袖會晤上，伊朗的核武計畫及區域惡意活動，將是關鍵議題之一。

與此同時，戰火停歇遙遙無期，俄軍在烏東的攻勢似乎還會繼續推進。烏克蘭在西方軍援下持續頑強抵抗，卻也警告敵方可能在頓內茨克發動迄今最猛烈的攻擊。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）訪問基輔期間宣布，將向烏克蘭提供更多遠程火炮，以及價值2億歐元的援助方案。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）也於11日表示，精準遠程火炮等西方武器「已經改變了戰爭進程」。