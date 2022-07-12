不滿「讓奶奶回家」罵診所被告　G奶辣模回應了

▲高雄地檢署偵查後，發現莉亞一人分飾多角，以加重誹謗等罪起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

G奶辣模Lia莉亞（本名：趙綵柔）日前遭高雄地檢署依涉犯加重誹謗罪及公然侮辱罪起訴，原因是她在網路上1人分飾多角散播假訊息，利用來路不明、整形失敗的照片移花接木，編造文章打擊特定醫美診所，檢警鎖定多組假帳號往上溯源，查出都來自同一IP位址，經深入調查，發現散播假訊息的幕後藏鏡人就是莉亞，目前全案仍在法院審理中，沒想到莉亞不思悔改，本月2日繼續在臉書發文謾罵，行徑十分惡劣。

▲莉亞先前時常在臉書分享性感照片，擁有不少粉絲。

針對受害業者被造謠攻擊一案，檢警接獲檢舉往上追查，發現自稱被害人的留言都來自同一網路IP位址，經查居然是網美G奶辣模Lia莉亞台中的住處，她一人分飾多角，取用來路不明、整形失敗的照片上網攻擊特定診所，檢察官根據蒐證資料，依加重誹謗罪及公然侮辱罪將她起訴。

▲有網友在莉亞粉絲專頁留言說在元和雅整形失敗，結果被檢警查出是莉亞辦假帳號自導自演。照片則是來路不明。

本案仍在法院審理中，莉亞卻繼續在臉書發文怒罵受害業者逼迫她簽合約，還質疑檢察官和法官對她「雙標」，都不相信她說的話，警察到她家搜索時還隨意看她的手機和電腦，她認為是受害業者勢力很大，才找來警察搜索，想給她教訓。這些毫無根據的言論，恐不利官司發展。

▲有網友在莉亞粉絲專頁留言說在元和雅整形失敗，結果被檢警查出是莉亞辦假帳號自導自演。照片則是來路不明。

本刊聯繫莉亞，詢問她因散播假訊息攻擊醫美診所遭起訴一事，她表示身體狀態不佳，需要律師代為回應，但本刊至截稿前，都還未獲得回應。



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