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俄國美女落淚：台灣人不責怪「我的國籍」　待我像來自國外的妹妹

記者林彥臣／綜合報導

來自俄羅斯的美女Alsu在台灣工作了2年半，最近要回國，接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問時，忍不住傷心落淚，也提到即使世界發生了劇變，台灣人還是沒有責怪她的國籍，對待她就像妹妹一樣。

▲▼俄羅斯美女Alsu感謝台灣人沒有責怪她的國籍，對待她就像來自另一個國家的妹妹。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

▲俄羅斯美女Alsu即將回國，想起與台灣朋友相處的過程，因為不捨與感動而落淚。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

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Alsu一邊哭一邊說，當初在防疫旅館的時候，他們（台灣的朋友）問她要吃什麼，她說想要豬肉水餃，因為之前在中國工作的時候，她沒吃過水餃，當她第一次打開餐盒看到水餃的時候，一邊哭一邊吃，因為這件事對她來說，很感動也很有意義。

▲▼俄羅斯美女Alsu感謝台灣人沒有責怪她的國籍，對待她就像來自另一個國家的妹妹。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

▲在隔離時收到台灣朋友送去的水餃，光是這件事就讓她覺得非常感動。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

Alsu開始回想，第一次來台灣工作是2017年的時候，那是一份1年的模特兒合約，之後的3年都在世界各地工作，2020年在中國工作了9個月，儘管得到很多很棒的工作機會，但行程非常滿檔，整天都在工作，感覺自己根本不屬於那裡。

▲▼俄羅斯美女Alsu感謝台灣人沒有責怪她的國籍，對待她就像來自另一個國家的妹妹。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

▲Alsu回想在中國整天都在工作，感覺自己根本不屬於那裡。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

Alsu接著說，後來就決定來到台灣工作，「因為這是我唯一有真正朋友的國家」這段期間也親眼見到台灣讓大家安全的生活。

Alsu強調，這段期間大家也都把她當自己人對待，即使現在出大事了，「大家也沒有因為我的國籍責怪我」。

▲▼俄羅斯美女Alsu感謝台灣人沒有責怪她的國籍，對待她就像來自另一個國家的妹妹。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

▲Alsu感謝台灣人沒有責怪她的國籍，而且對待她就像來自另一個國家的妹妹。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）

Alsu說，「對我的台灣朋友而言，我永遠是那個不怕做自己的Alsu，我就是她們來自另一個國家的妹妹」。

Alsu感慨，但是天下無不散的筵席，現在她輪到她要回到家人的身邊，但難過的是要離開她在台灣的「家人」台灣給了她一個與在地朋友成長的機會，彼此都發現跟世界做朋友是很簡單的，只要你願意勇敢地先說聲「哈囉」。

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