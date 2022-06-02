台灣秘密之光曝　外國妹千里來拜師：很多人不知道

記者陳俊宏／綜合報導

白俄羅斯女生Masha分享千里迢迢來台灣拜師，學習台灣秘密之光，「這就是為什麼我嘗試一切辦法都要來台研究蜘蛛，而且只有台灣可以讓我圓夢。」

Masha接受《不要鬧工作室》訪問指出，來台灣前，她花5年在波蘭學生物學，因為這是一個充滿無限機會的廣大領域，為了追求更高教育，調查後發現，世界上並沒有很多研究蜘蛛的實驗室，很多人其實不知道，東海大學教授卓逸民在蜘蛛科學界很有名。

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▲▼Masha展示「香蕉蜘蛛」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Masha說，卓逸民知名的地方，在於對金蛛科的身體天然色和不同絲產生化學成分的研究，以及他們的機械性質；台灣本身有一隻有名的大蜘蛛，名為「金絲球編織者」或「香蕉蜘蛛」，有時可長到跟她的手掌一樣大，築的網可達1、2公尺長，能在很多登山步道看到牠們。

Masha表示，該蜘蛛的絲非常強韌，也常被拿來研究，還能用在醫學上，比如皮膚再生、燙傷傷口再生，因此她相信有著台灣學術幫忙，自己可達到更多成就。

Masha指出，她另一個來台灣的原因是她養了15年的狗狗，還特定把牠從波蘭帶來，目標是用年邁的機車帶牠旅遊，一起創造屬於他們的永久回憶，「我們已經騎去南部好幾次，環著島，享受台灣的彎曲公路和美不勝收的美景。」

▲▼Masha騎車載著愛犬出遊。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

