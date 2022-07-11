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台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

▲台中衛生局長確診前曾參加大型公祭，藍營大咖全到場。（圖／市議員羅廷瑋提供）

▲台中衛生局長確診前曾參加大型公祭，不僅藍營大咖全到場，也與市長盧秀燕待在同一個空間。（圖／市議員羅廷瑋提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局長曾梓展傳出確診，在確診前還與台中市長盧秀燕一起參加立委江啟臣母親的告別式公祭，該場公祭藍營大咖全部到場，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、黨主席朱立倫、高雄前市長韓國瑜，以及國防部長邱國正等人。

曾梓展今天下午受訪時還不停咳嗽，他透露昨天參加公祭完就出現流鼻水、打噴嚏症狀，以為是因為公祭現場的拜拜立香、花籃造成他過敏，但考量到今天台中市議會有市政考察行程，保險起見居家快篩，結果呈現陽性，從11日到17日進行居家照護。

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曾梓展強調，參加公祭過程時他都有戴口罩，也無交談，應該沒有傳染給他人的風險，且市府團隊都在外等候，輪到台中市政府時致意時，才入內至拈香時行禮，停留的時間很短，與市長也沒有直接接觸。

台中市議會第三屆第七次定期會開議因4月底兩場業務質詢前例行性的府會餐敘，先後有文化局，教育局，新聞局，觀旅局，地政局，運動局長及副市長令狐榮達，黃國榮等8人確診。

議會期間還有農業局長蔡精強、財政局長羅仙法，主計處長林淑勤確診，民政局長吳世瑋上周確診，本周三要出關，衛生局長曾梓展昨天確診，台中市府共計有13名局處首長確診。

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