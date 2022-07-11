　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真人GTA！北市狂男「帶槍狂飆」連撞6車釀2傷　闖進台大撞樹遭逮

▲▼北市10日晚間10時許，陳男車上載著槍彈，在北市街頭撞上2機車、4汽車，造成2人受傷後自撞被逮。（圖／記者游宗樺攝）▲北市狂男駕車沿路撞車並肇事逃逸，最終在台大校內撞樹被逮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市10日晚間10時許，一名陳姓男子（35歲）從大直下班後，開著轎車準備回三重，卻在內湖路一段77巷口與一輛機車碰撞，造成騎士受傷，陳男竟然還沿路肇事逃逸，總共撞上3輛汽車、1輛遊覽車及2輛機車，造成2人受傷，最終陳男竟把車開進台大校內，撞樹後才結束長達20分鐘的鬧劇。警方在陳男車上找到1把手槍及3顆子彈，全案將依槍砲彈藥管制條例及公共危險罪嫌偵辦。

據悉，陳男事發時車上放有手槍及子彈，行經內湖路一段77巷口時，與一輛機車碰撞，造成劉姓騎士（34歲）倒地受傷，陳男疑似擔心車上槍彈被發現，竟心虛直接逃逸，行經敬業三路與北安路821巷口時，卻再次撞車逃跑，並在北安路撞上另一輛機車，騎車的彭姓男子（30歲）也因此受傷，所幸2人僅受輕傷，送醫暫無大礙。

▲▼北市10日晚間10時許，陳男車上載著槍彈，在北市街頭撞上2機車、4汽車，造成2人受傷後自撞被逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市10日晚間10時許，陳男車上載著槍彈，在北市街頭撞上2機車、4汽車，造成2人受傷後自撞被逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男車頭嚴重受損，車頭鈑金留下其他車輛的烤漆。（圖／記者游宗樺攝）

陳男接連肇事後，行車方式更為混亂，在復興北路往南行駛時，竟接連在民生東路口、長安東路口、仁愛路口撞車，一共造成3輛汽車、1輛遊覽車及2輛機車受損。陳男最後從復興南路、辛亥路口開進台大校園，撞上樹後才停下，結束長達約20分鐘的鬧劇。

▲▼陳男撞傷騎士後逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲陳男撞傷騎士後逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方趕抵後，在陳男車上的副駕駛座找到1把改造手槍及3顆子彈。陳男供稱，因最近心情低落，晚間7時許有服用安眠藥導致精神不佳，才會沿路肇事，對於槍枝來源則稱車輛是公司所有，不知道為什麼會有槍在車內。警方已將槍枝彈藥送交鑑識中心，並對陳男進行驗尿，全案將依公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

▲▼北市10日晚間10時許，陳男車上載著槍彈，在北市街頭撞上2機車、4汽車，造成2人受傷後自撞被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼北市10日晚間10時許，陳男車上載著槍彈，在北市街頭撞上2機車、4汽車，造成2人受傷後自撞被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼陳男被警方帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在車上找到手槍及子彈，並將陳男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她
颱風將生成？「雷雨擴大」全台2波變天降雨時程
陳時中參選開砲「城市發展停滯太久」　北市府回擊了
樂天桃猿封王「多重優惠一次看」　全家祭出買一送一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真人GTA！北市狂男「帶槍狂飆」連撞6車釀2傷　闖進台大撞樹遭逮

驚險畫面曝！登加里山遭暴漲溪水衝走30m　腳卡石縫滅頂前獲救

苗栗男「騎機車衝海」無呼吸心跳　目擊者：他拿酒瓶砸車被多人追

台南男警「私查」兄弟象啦啦隊個資！近20女受害　所長慘被牽連

快訊 ／後龍海域離奇溺水　男騎機車衝入海中無生命跡象

快訊／一家7口金門出遊！料羅馬祖公園對撞貨車　4人送醫

台南永康驚傳野鳥遭射殺　警找到塑膠彈珠：已立案偵辦

要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

快訊／八里阿北正中午下海撈蛤蜊　失足落水亡

女童衝馬路沒在看！三度閃過死神　撞轎車轉圈倒地超驚嚇

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

無字 車禍

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

真人GTA！北市狂男「帶槍狂飆」連撞6車釀2傷　闖進台大撞樹遭逮

驚險畫面曝！登加里山遭暴漲溪水衝走30m　腳卡石縫滅頂前獲救

苗栗男「騎機車衝海」無呼吸心跳　目擊者：他拿酒瓶砸車被多人追

台南男警「私查」兄弟象啦啦隊個資！近20女受害　所長慘被牽連

快訊 ／後龍海域離奇溺水　男騎機車衝入海中無生命跡象

快訊／一家7口金門出遊！料羅馬祖公園對撞貨車　4人送醫

台南永康驚傳野鳥遭射殺　警找到塑膠彈珠：已立案偵辦

要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

快訊／八里阿北正中午下海撈蛤蜊　失足落水亡

女童衝馬路沒在看！三度閃過死神　撞轎車轉圈倒地超驚嚇

陳時中要選台北市長　館長：他影響到我們的經濟，大家不要忘了

真人GTA！北市狂男「帶槍狂飆」連撞6車釀2傷　闖進台大撞樹遭逮

長髮妹搭捷運「阿伯狂偷看」1.4萬人朝聖　本尊神到了：琵琶女神

自助洗衣滿街一直開「好賺嗎」　過來人曝月淨利：超乎大家想像

林智堅「論文門」越演越烈！　「桃園新選風」籲桃園人不要當塑膠

斯里蘭卡缺糧動盪　布林肯歸咎俄限制烏國穀物出口

男連偷4家還大膽過夜　最後竟因「打死蚊子」被捕　網：蚊子的復仇

喬帥結婚8週年奪冠還收穫兄弟情　壞小子讚嘆：他像神

阿嬤種菜給兒女吃「1死3中毒」　農田及剩菜竟驗出超毒禁藥

北韓突射「2發火箭」！向西部海域　南韓緊急開會

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

即／他住院1天　頂樓墜樓身亡

男騎車衝海　疑砸車被多人狂追

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

要求外送員對警說「吃大便」...北市刑大回應了

「怎麼沒吃午餐」板橋男竟狂刺母

台南男警「私查」兄弟象啦啦隊個資！近20女受害

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

即／頭朝內卡車底！台南19歲女燒燙傷千斤頂急救

登加里山遭暴漲溪水衝走30m　腳卡石縫滅頂前獲救

學妹主動幫打手槍！　高中男連爽3天後慘了

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

即／新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

更多熱門

相關新聞

放棄百萬年薪！台大哥「1原因」踏入演藝圈

放棄百萬年薪！台大哥「1原因」踏入演藝圈

本站稍早報導《小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了：很幸運》，小鮮肉天宇因為扶著小S，引發網友討論。事後天宇也透露，他其實本來在台積電工作，有著百萬年薪，但後來之所以改往演藝圈發展，其實是為了想「幫助別人」。

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

產學醫3贏　慈濟攜手台大研發獲重大成果專利

產學醫3贏　慈濟攜手台大研發獲重大成果專利

林智堅政績90分！　她3點神護航

林智堅政績90分！　她3點神護航

當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：現在學弟妹滿天下

當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：現在學弟妹滿天下

關鍵字：

台大槍枝肇事逃逸撞人

讀者迴響

熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！醫一驗：恭喜

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

二女兒宣告「成年要隆鼻」氣哭小S

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

窗型冷氣優勢在哪？網曝4點：房東也愛

網路狂刷「1用語」超洗腦　苦主抓狂：閉嘴

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面