真人GTA！北市狂男「帶槍狂飆」連撞6車釀2傷　闖進台大撞樹遭逮

▲北市狂男駕車沿路撞車並肇事逃逸，最終在台大校內撞樹被逮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市10日晚間10時許，一名陳姓男子（35歲）從大直下班後，開著轎車準備回三重，卻在內湖路一段77巷口與一輛機車碰撞，造成騎士受傷，陳男竟然還沿路肇事逃逸，總共撞上3輛汽車、1輛遊覽車及2輛機車，造成2人受傷，最終陳男竟把車開進台大校內，撞樹後才結束長達20分鐘的鬧劇。警方在陳男車上找到1把手槍及3顆子彈，全案將依槍砲彈藥管制條例及公共危險罪嫌偵辦。

據悉，陳男事發時車上放有手槍及子彈，行經內湖路一段77巷口時，與一輛機車碰撞，造成劉姓騎士（34歲）倒地受傷，陳男疑似擔心車上槍彈被發現，竟心虛直接逃逸，行經敬業三路與北安路821巷口時，卻再次撞車逃跑，並在北安路撞上另一輛機車，騎車的彭姓男子（30歲）也因此受傷，所幸2人僅受輕傷，送醫暫無大礙。

▲陳男車頭嚴重受損，車頭鈑金留下其他車輛的烤漆。（圖／記者游宗樺攝）

陳男接連肇事後，行車方式更為混亂，在復興北路往南行駛時，竟接連在民生東路口、長安東路口、仁愛路口撞車，一共造成3輛汽車、1輛遊覽車及2輛機車受損。陳男最後從復興南路、辛亥路口開進台大校園，撞上樹後才停下，結束長達約20分鐘的鬧劇。

▲陳男撞傷騎士後逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方趕抵後，在陳男車上的副駕駛座找到1把改造手槍及3顆子彈。陳男供稱，因最近心情低落，晚間7時許有服用安眠藥導致精神不佳，才會沿路肇事，對於槍枝來源則稱車輛是公司所有，不知道為什麼會有槍在車內。警方已將槍枝彈藥送交鑑識中心，並對陳男進行驗尿，全案將依公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

▲警方在車上找到手槍及子彈，並將陳男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）