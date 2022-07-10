大陸夜店辦「安倍靈堂電音趴」狂歡慶祝！還找辣妹熱舞　網氣炸開罵

記者田暐瑋／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭到刺殺，消息震撼全球，各界紛紛送上哀悼，大陸卻有人在微博上「慶祝」、「狂歡」，相關話題在熱搜榜上掛了許久，甚至有夜店把現場布置成安倍靈堂，螢幕擺上黑白遺照，兩側寫著「普天同慶」、「歡天喜地」，引發各國網友怒火。

推特和某抖音網紅瘋傳大陸重慶一家夜店影片，在安倍去世後，將現場布置成靈堂風格，大螢幕秀出一張安倍的黑白大頭照，兩側用紅字寫著「普天同慶」、「歡天喜地」，甚至還有「好日子」等字樣，DJ隨著音樂起霧，舞台上還有辣妹繼續熱舞，群眾跟著鼓譟歡呼。

▲大陸夜店慶祝安倍過世。（圖／翻攝自推特）



影片曝光後，立刻被火速翻譯轉發，讓各國網友瞠目結舌，直呼「太讓人生氣了」、「怎麼可以這樣做」，但也有大陸網友留言表示「那些載歌載舞的人們，可都把自己的尊嚴踩在腳底下呢」、「這讓人看了心寒」。

黃秋生9日晚間在臉書發文寫下：「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是别人倒霉。」他在留言處透露這句話是從別人那聽來的，底下網友都認為他是在批評大陸網友歡慶安倍離世一事，不過他也不忘補充表示不是所有中國人都那樣，不能一竿子打翻一船人，貼出發出不到一小時，便有將近8000人按讚、數百人轉發。

▲大陸夜店慶祝安倍過世。（圖／翻攝自推特）