好浪漫！為圓妻子30多年前夢想　這裡成台灣繡球花故鄉

▲黃秀英被喻為「台灣繡球花之母」。（圖／翻攝自中興花卉農場臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

五彩繽紛、花團錦簇的繡球花，隨著7月盛夏來臨，遍植全台各地農場的花期紛紛結束！其中，「2022桃園繡球花季」復興展區大成功，廣受市民樂道。殊不知，台灣繡球花的故鄉就在復興區，起源於區內中興花卉農場女主人黃秀英，30多年前，到日本九州繡球花公園參觀後，萌生「想要有座繡球花園」的浪漫夢想而引進種植實現。

▲2022桃園繡球花季復興展區大成功。（圖／市府提供）

黃秀英和丈夫黃雄杰經營花卉農場50多年，種植各種美麗的花卉，希望讓美麗的花卉與綠色植物，豐富並療癒人們的生活；因此，多年來各地農場花農向黃秀英請教如何種植繡球花，夫婦倆總是不吝於分享經驗與技術；推動桃園市各休閒農場觀光產業不遺餘力的市府副秘書長邱俊銘，即敬稱黃秀英是「台灣繡球花之母」，惜此一美麗稱號卻鮮為人知！

▲市府副秘書長邱俊銘推動桃園市各休閒農場觀光產業不遺餘力。（圖／廖帝權提供）



談起和繡球花的初相識，美麗溫柔的黃秀英說，30多年前，她陪婆婆到日本參觀九州繡球花公園，看到滿園五彩繽紛的繡球花，相當驚艷，難以忘懷。回到台灣後，跟丈夫黃雄杰提到「想要有個繡球花園」。

由於，繡球花種植技術門檻高且管理不易、又有海拔限制，種植本不易，加上兩人當時是在熱鬧、人口眾多的桃園市區內經營花卉園藝，為了一圓妻子的夢想，黃雄杰開始積極為妻子尋找打造「遍植繡球花園」的園地。

黃秀英說，為了種植引進的繡球花，她和丈夫當年騎著機車到復興區高海拔的上巴陵種植繡球花，僅車程即來回5個小時，經過不斷覓尋「心中的那處繡球花園」，民國72年，終於在屬於復興區前山的三民里，購得適合種植繡球花的大片農地，並悉心打造「中興花卉農場」，自此成為復興區內及全台各地農場種植繡球花的花農取經基地。

▲「中興花卉農場」種植數百種的多肉植物。（圖／記者楊淑媛攝）

「中興花卉農場」目前也種植數百種的多肉植物，每個植物的名稱和特色，黃秀英總是能詳細的娓娓道來，她說，天天看著種植的植物，看它成長，不同時節，表現不一樣的美麗，是種植花卉最大的樂趣，而樂於分享更讓喜樂加倍美好。