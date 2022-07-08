上任2年視察市場87次！議員批假公濟私　黃珊珊：這是我的工作

▲台北市副市長黃珊珊8日出席士林夜市商圈聯合會「士在必行」開幕記者會。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊被議員簡舒培爆料，擔任副市長以來安排87場市場視察，動用650名公務員陪同，批評黃假公濟私，藉視察市場行選舉之實。對此，黃珊珊8日出席士林夜市商圈聯合會「士在必行」開幕記者會受訪表示，2年多來一直都在視察市場，「這是我的工作」。

黃珊珊表示，自己視察市場2年多了，士林夜市應該來超過20幾次，而且還會半夜會自己跑來，也會打電話給會長聽他們的聲音怎樣，「這是我的工作，所以我覺得認真工作是一種文化，謝謝議員幫我統計，我自己也才知道我來了80幾次」。

黃珊珊說，謝謝所有市府同仁、公務員，其實大家都非常認真，所以北市的公有市場精進計畫已經有幾十個、攤販也有十幾個，改造計畫更是不勝枚舉，大家可以感受到台北市的市場還有商圈還有攤販，都應該有蠻大的進步。

「我很謝謝大家的支持，也謝謝大家願意配合。」黃珊珊表示，尤其像士林夜市，他們真的是花了很多力氣在整頓，現在也呈現出一定的成果，大家現在來士林夜市會發現真的不一樣。

另外，民眾黨小雞期盼母雞帶領，但面對藍綠強力監督，是否會讓行程安排尷尬？黃珊珊不願多談，僅表示，「今天是市政行程，就不講選舉」。