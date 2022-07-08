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幕後／民眾黨北市議員「拚保4」　有望組黨團替柯文哲延續柯政

▲民眾黨主席柯文哲出席2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

年底地方選舉腳步接近，此次也是台北市長柯文哲領軍的民眾黨首次參與完整的選舉，在大本營台北市部分，能否繳出好成績、最大化議員席次，攸關柯文哲續攻2024的能量。據《ETtoday東森新媒體》掌握，黨內曾在6月底進行民調，能最直接獲得柯文哲能量挹注的台北市，議員席次「保4」有望，年底有機會在市議會成立黨團。

據了解，民眾黨此次針對士林北投、中山大同、內湖南港、中正萬華、松山信義等5個選區進行民調，士北的黃瀞瑩、港湖的陳宥丞、松信的楊寶楨等3人，在各自選區都處在相對安全的排名，中山大同的林珍羽、中正萬華的吳怡萱則在安全名單邊緣；士林北投的陳思宇則在安全名單外，但因其出身政世家，後續努力的成長空間大。

選戰幕僚指出，此次民調主要用於內部參考，考量到國民黨、民進黨或是無黨籍等主要參選名單已大致底定，因此進行一次民調綜觀各選區的狀況，讓參選人可以了解未來的努力方向。

▲民眾黨主席柯文哲出席2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

北市黨部角色定位、規劃不明　參選人只盼「別添亂」

黨內幕僚觀察，2022年為民眾黨成立後首次面對完整的選舉，在全國各地陸續成立市黨部狀況下，開始走向有組織、分層分責的選舉規劃；但北市黨部首次的操盤狀況顯得混亂，整體並不如預期「穩健」。

不少參與黨務運作的幕僚指出，市黨部不管是在選舉策略或是規劃上，都顯得紊亂、角色不明確，且資源的分配也不均。就有幕僚指出，市黨部在提名人選一事處理不明確，也未善盡溝通職責，導致部分選區的參選人有衝突。

幕僚舉例，大安文山區張志豪、張幸松就衝突不斷，日前黨內還為此進行該選區的民調比拚，當時就有聲音傳出同樣提名2席的士林北投選區也應進行民調。但實際上，當時士北雙姝黃瀞瑩、陳思宇已是「相安無事」狀態，若無端進行民調，恐又掀起兩方的衝突；此外，以目前民調結果來看，若後期有一方喊出配票卻操作不當，恐落得2席都掉的窘境。

另外，黨內人士坦言，做民調要有目的性，其結果才會具有參考價值，才能找出問題、指出未來的努力方向；無謂的民調會造成候選人干擾，一來會激發對立情緒，二來也會讓參選人感到無所適從。

黨內人士分析，這次的民調做完後難以看出後續的效益，反而會讓候選人難以面對。不論是安全名單內或外的人，都難以從這份民調中獲得助益。由於民調是針對各選區進行，若在安全名單內，恐會被操作「很安全，不差我這一票」的印象，最終因票源分散而導致落選。若是在安全名單外，不只會被質疑努力不夠，提早喊出「告急」恐也會讓選民感到疲乏。

▲黃瀞瑩出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨士北議員參選人黃瀞瑩。

▲陳思宇出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨士北議員參選人陳思宇。

▲楊寶楨出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨松信議員參選人楊寶楨。

▲林珍羽出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨中山大同議員參選人林珍羽。

▲吳怡萱出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民眾黨召開「漲聲不停民怨起 只靠凍漲不可行」記者會 邱臣遠 張其祿 陳宥丞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨港湖議員參選人陳宥丞。（圖／記者屠惠剛攝）

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