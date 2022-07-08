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社會 社會焦點 保障人權

他參加愛河鐵人三項離奇溺斃　二審逆轉判高雄體總會要賠222萬

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名張姓男子2019年3月參加高雄愛河「2019年第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」，卻在游經愛河中正橋段時發生異狀，因而溺斃。家屬事後怒向高雄市體育會877萬餘元，一審，法官判家屬敗訴；案經上訴至二審後，高雄高分院逆轉，改判高雄市體育總會應賠償家屬222萬餘元。

▲愛河三鐵驚傳選手喪命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲愛河三鐵驚傳選手喪命，高雄體總會要賠家屬222萬餘元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

判決書指出，張姓男子參加高雄市愛河國際鐵人三項競賽，不料卻在游經愛河中正橋約700公尺處時發生異狀。儘管主辦單位設有救生員，但救生員未在第一時間發現張男已經溺水，導致張男被救上岸後已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸不治。

家屬表示，張男的死因經法醫相驗後認定為窒息，且為生前溺水於愛河，認為救生員為高雄市體育總會的履行輔助人，更是受僱人，高雄市體育總會對於救生員當日的職務執行有實際指揮監督，高雄市體育總會應一同負責。

家屬也稱，且該競賽均收取報名費2900元至6000元不等，為具營利性質，應依「水域遊憩活動管理辦法」為選手投保300萬元至2400萬元的意外險，但高雄市體育總會僅幫選手投保個人體傷責任險200萬元。而張男發生溺水事故後，僅獲賠100萬元的個人意外險，拒絕理賠體傷責任保險，怒對高雄市體育總會求償877萬餘元的精神賠償與撫養金。

▲愛河三鐵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張先生參賽畫面，因游蛙式與其他選手不同，搜救員對他印象深刻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而高雄體總會則向法官抗辯，強調愛河沿岸每隔100公尺就有設置浮台，且浮台上均有2名合格救生員，同時還在活動範圍內設有8搜救生艇，救生艇上亦配有2名救生員，主辦單位更同時向國軍聲請水上救護，總共配置至少3、40名救生員。而現場除救生員外，更有醫護人員、救護車與AED等以因應緊急事故。

體總會表示，張男發生溺水的當下，最近的救生員已盡注意義務，下水救人的同時也以無線電回報，並將張男緊急送醫急救，前後花費不到7分鐘時間，雖然最終張男仍不幸不治，但體總會已盡力救援且採取積極救護措施，主張並無任何疏失與延誤行為。

一審，法官勘驗救生員證詞等證據來看，認為救生員已盡注意義務，且在第一時間通報岸上醫護人員，判家屬敗訴，體總會免賠。家屬不服，上訴二審。

不過高雄高分院審理後，卻認為高雄體總會管理有安全疏失，判高雄體總會須賠償222萬餘元。全案仍可上訴。

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