高市議員黃明太被控炒股　全用「這個女人」帳戶...獲不起訴

▲高雄市議員黃明太在炒股案脫身。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市議員黃明太被控利用媳婦的戶頭當人頭帳戶，涉嫌炒作3檔股票，檢、調介入調查後，黃明太辯稱，因為早年積欠債務尚未還清，出來創業後就是都用媳婦的戶頭買股票，3檔股票也是朋友推薦，並沒有炒作，檢方日前不起訴處分後，依職權送再議，高雄高分檢駁回，黃明太獲不起訴處分確定。

全案是調查局接獲證交所異常交易報告，表示有特定集團意圖以連續高價買入、低價賣出手法，鎖定三洋紡織、邁達康、大立高等股票哄抬或摜壓，調查局在去年報請高雄地檢署指揮偵辦，全台大動員至北高、桃園、花蓮等地搜查，陸續約談黃明太及多名人頭到案說明。

檢方調查，李姓夫妻（另案偵辦中）為了從股市中賺錢，找上黃明太和台灣蠟品董座兼總經理林哲印一起炒股，黃明太到案時供稱，他在1998年時做工程倒閉有積欠債務，因債務尚未還清，於是2001再出來創業還債時，用孩子的名義擔任公司負責人，兒子和媳婦的銀行帳號都在他手上，買大立高、三洋紡及邁達康3家股票也是用媳婦的帳戶去買，而且是因為李男推薦才去投資，並沒有配合李男炒作股票。

檢方查出，黃明太是從2017年2月買進大立高，同年9月底才賣出、2017年4月買進邁達康，同年9月底賣出，三洋紡這檔股票則是分3個時段買進，但持有時間都超過2個月，無法證明有炒股。

由於沒有積極事證認定黃明太、林哲印與李姓夫妻共謀炒股，因此偵結後處分黃、李不起訴，檢察官依職權送請再議，高雄高分檢駁回，黃明太也確定從炒股案中脫身。