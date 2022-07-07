　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟退黨後要離台！　自嘲「吃了一整套民主全餐」

▲▼前立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

▲前立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

前立委陳柏惟宣布退出台灣基進黨，目前已加入民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的競選辦公室，擔任分區總幹事。對於自己的下一步，陳柏惟透露將離開台灣，前往美國，「這幾年台灣吃了一整套民主全餐，我也希望將所見所學分享給大家」。

陳柏惟說，自解職以後，他積極的想做很多事情；規劃、執行、檢討、改善，在PDCA的後兩個階段反覆思考。手斷用腦、腳斷用口、路斷用心，過去作的不夠的、現在還能做的、未來想做的，像個燒開的水壺哨嘴在叫卻一直沒有熄火，但水總會乾，也聽到有聲音說，海外台灣人一直默默看著台灣、看著他。

陳柏惟表示，默默關心著台灣發展的海外前輩，因為近年疫情，自己一直沒有機會回去拜訪，你們來到台灣陪他走罷免路時，他也沒有好好陪同，如今他想知道過去這段時間有沒有提高台灣國際地位、有沒有提高國防意識、海外台灣人是否滿意他們的表現。過去期許成為「政治家」的夢想是否在實現的路上。

陳柏惟強調，他想分享，也想聽聽看前輩們的建議，與對未來的展望，他會持著感恩、虛心檢討的態度，走完這一趟行程。前往美國裝滿水，再次出發，未來如果有新計畫，也一定會跟大家報告。

ET快訊
馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」　女方超狂背景曝光
爆炸瞬間畫面曝！新竹男派出所引爆炸彈　右手掌炸爛淡定離開
快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄720
獨／妹夫雪山哭坡丟包外甥女！　姊出面還原真相
快訊／周玉蔻驚爆「雙北絕佳人選」：蔡英文是認真的
腦霧不是病毒侵腦！　重症醫曝「更可怕真相」
越除越濕！「愛馬仕、香奈兒包」遭腐蝕　 她崩潰：損失50萬
被郁方燙傷「老公私訊道歉」對話曝光　她揭16年豪門婚經營祕訣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

贊成國民黨出席海峽論壇　馬英九：兩岸沒「九二共識」怎麼談？

軍醫官提早退伍恐賠4千萬　邱臣遠轟退場制度不合理

藍營酸陳其邁任內頻停電　他提數據打臉：不做功課烏龍監督

林智堅陷論文抄襲風波　馬英九：他要負責相似度很高

民進黨雙北陳時中+潘孟安？　他酸三都「落跑者聯盟」組成了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄720萬

網瘋傳民進黨「屠龍計畫」　林佳龍不忍了今報案

不夠格的政治人物！林智堅論文惹議　郝龍斌狠批：欺騙還不道歉

快訊／周玉蔻：民進黨雙北市長將推「陳時中+潘孟安」！

陳柏惟退黨後要離台！　自嘲「吃了一整套民主全餐」

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

贊成國民黨出席海峽論壇　馬英九：兩岸沒「九二共識」怎麼談？

軍醫官提早退伍恐賠4千萬　邱臣遠轟退場制度不合理

藍營酸陳其邁任內頻停電　他提數據打臉：不做功課烏龍監督

林智堅陷論文抄襲風波　馬英九：他要負責相似度很高

民進黨雙北陳時中+潘孟安？　他酸三都「落跑者聯盟」組成了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄720萬

網瘋傳民進黨「屠龍計畫」　林佳龍不忍了今報案

不夠格的政治人物！林智堅論文惹議　郝龍斌狠批：欺騙還不道歉

快訊／周玉蔻：民進黨雙北市長將推「陳時中+潘孟安」！

陳柏惟退黨後要離台！　自嘲「吃了一整套民主全餐」

贊成國民黨出席海峽論壇　馬英九：兩岸沒「九二共識」怎麼談？

TheShy拿上路阿祈爾　AL落後7000經濟翻盤...Betty打全場最高傷害

你家毛孩吃生食了嗎？　原來第一名竟是「它」！

馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」　女方超狂背景曝光

夏克立「離家出走1個月」…黃嘉千跪地痛哭！　幸福全是假象：好痛苦

BA.5釀下波本土疫情？李秉穎5字結論：社區恐早有流行

李沃牆／通膨升溫股市墜入熊市　最好的投資是投資自己

陸新時代解決對台問題　劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

恐怖爸活活打死9歲12歲女兒　倖存女童泣訴：爸爸把她們丟化糞池

這什麼東東！小杜賓起床瞪大眼　狂拍同伴：欸你快起來看

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

陳時中最快下週被徵召選北市　傳衛福部長是他接任

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄720萬

快訊／謝龍介明召開重大記者會　「手握黃偉哲貪污證據」

快訊／周玉蔻：民進黨雙北將推「陳時中+潘孟安」！

柯志恩酸高雄停電！黃捷揭台電數據打臉

為何跟蔡英文作對？林佳龍「勇敢做自己」回應了

LIVE／謝龍介重大公佈　握有黃偉哲貪污證據

通膨率3.59%近14年來新高　蘇貞昌：政府補助大增加減少衝擊

沈富雄揭穿林智堅碩論門　「你敢選市長，我起雞皮疙瘩」

林智堅論文門　學者：大學愛收大官

民眾黨「新竹、基隆市長」參選人曝光！　最快下週宣布

林智堅碩論涉抄襲　翁達瑞回應了

小英「台北市長」人選是他　內幕曝

熊好券又要來了　北市下週公布7振興

更多熱門

相關新聞

傳陳柏惟挺「堂哥」參選被拒萌退黨　被問推薦原因僅回8字就退群

傳陳柏惟挺「堂哥」參選被拒萌退黨　被問推薦原因僅回8字就退群

前立委陳柏惟6/30宣布退出台灣基進，有媒體指出陳柏惟會退黨，導火線是因要求台灣基進提名堂哥陳玄曄參選台中議員未果。報導也指台灣基進未要求陳柏惟回饋，在罷免案時，台灣基進政黨帳戶至少逾900萬元是支持反罷免，陳柏惟團隊拿單據報銷是500多萬，最後剩下400多萬是全部給陳柏惟。

蔡其昌曝陳柏惟下一步　「擔任分區總幹事」

蔡其昌曝陳柏惟下一步　「擔任分區總幹事」

陳柏惟退黨下一步有著落　蔡其昌曝「已邀加入競選團隊」

陳柏惟退黨下一步有著落　蔡其昌曝「已邀加入競選團隊」

他曝陳柏惟退黨原因 　預言年底選後恐有大規模出走潮

他曝陳柏惟退黨原因 　預言年底選後恐有大規模出走潮

掰了台灣基進　陳柏惟傳這段話感謝「師父栽培」

掰了台灣基進　陳柏惟傳這段話感謝「師父栽培」

關鍵字：

陳柏惟基進黨蔡其昌

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

黃嘉千是富家千金「超狂家世起底」！高中被封校花

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面