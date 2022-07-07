陳柏惟退黨後要離台！　自嘲「吃了一整套民主全餐」

▲前立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

前立委陳柏惟宣布退出台灣基進黨，目前已加入民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的競選辦公室，擔任分區總幹事。對於自己的下一步，陳柏惟透露將離開台灣，前往美國，「這幾年台灣吃了一整套民主全餐，我也希望將所見所學分享給大家」。

陳柏惟說，自解職以後，他積極的想做很多事情；規劃、執行、檢討、改善，在PDCA的後兩個階段反覆思考。手斷用腦、腳斷用口、路斷用心，過去作的不夠的、現在還能做的、未來想做的，像個燒開的水壺哨嘴在叫卻一直沒有熄火，但水總會乾，也聽到有聲音說，海外台灣人一直默默看著台灣、看著他。

陳柏惟表示，默默關心著台灣發展的海外前輩，因為近年疫情，自己一直沒有機會回去拜訪，你們來到台灣陪他走罷免路時，他也沒有好好陪同，如今他想知道過去這段時間有沒有提高台灣國際地位、有沒有提高國防意識、海外台灣人是否滿意他們的表現。過去期許成為「政治家」的夢想是否在實現的路上。

陳柏惟強調，他想分享，也想聽聽看前輩們的建議，與對未來的展望，他會持著感恩、虛心檢討的態度，走完這一趟行程。前往美國裝滿水，再次出發，未來如果有新計畫，也一定會跟大家報告。