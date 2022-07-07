暑假防疫沒處去？眷村、無人機主題夏令營　打造快樂學習假期

▲暑假夏令營活動多元化，空軍三重一村坐擁現今北臺灣保存最完整的地下甬道，開放報名體驗。（圖／新北市文化局提供）

生活中心／綜合報導

暑假開始了，過去許多家長都會安排暑期夏令營活動讓不用去學校的小孩學習不中斷。但今年受到新冠肺炎疫情影響，許多夏令營紛紛停辦，也讓許多爸媽傷透腦筋。但還是有許多夏令營活動改由線上教學或者降低參加人數，讓學生在安全的環境下學習。

位在新北市三重區的空軍一村是北臺灣保存最完整的地下甬道，日治時代為日軍防砲部隊駐紮處，是重要軍事要地。民國43年，國民政府為安置軍眷，陸續興建眷村，駐紮三重附近的中華民國空軍高砲部隊則被安排在此，自始改建為空軍三重一村。為鼓勵學子認識在地眷村文化歷史，舉辦地下甬道聲光體驗活動。

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早年部分眷舍設有與地下甬道相連的通道，隨著戰事日漸緩和，空軍三重一村逐漸轉變為純住宅使用，地下甬道反而成了許多人在童年時光玩耍、探險的秘密基地，甚至是躲避大人追打的絕佳所在，也因為不再具備戰略地位，居民對安全及隱私的意識產生變化，各眷舍與地下甬道相連的通道也隨之封閉。自民國101年起重啟修復，幾乎全靠人力挖掘，經整修後配上防空警報散發濃厚戰時氛圍，地下甬道聲光體驗也成為園區熱門導覽亮點，開放至今已超過5萬參觀人次。這次開放12歲以下的小朋友體驗甬道，平日2梯次，假日4梯次，可至空軍三重一村遊客中心現場報名。

▲暑假防疫沒去處？嘉義縣線上樂學小學堂百堂課隨選隨看。（圖／嘉義縣政府提供）

不想出門接觸人群，想上線上課程看這裡：「嘉義縣暑假線上樂學小學堂」針對國中小學習領域拍攝主題式、統整式教學影片，加上各大議題探討，由14個領域、22個輔導小組，共同為學童打造100堂「暑假線上樂學小學堂」，並於專屬YT頻道提供中小學生線上自主學習，讓暑期活動兼具知識與趣味性。

▲嘉義縣無人機產業向下扎根，國中生體驗營招生報名中。（圖／嘉義縣政府提供）

同樣也是在嘉義，7月15日和16日將在亞創中心推出兩梯次的「無人機AI創新體驗營」，針對全國國中學生設計一系列課程，從基礎的無人機認識、操作到群飛設計體驗，開啟成為專業飛手的第一步，讓小朋友們可以透過實際操作認識無人機產業，從試飛的體驗找到對無人機的興趣，播下未來成為無人機產業新星的種子，這是年輕學子與無人機接觸的啟蒙體驗營。

偏鄉學童也不孤單，桃園市圓夢愛心關懷協會辦理「讓愛延續 偏鄉寶貝」愛心活動，連續6年捐贈經費供台東縣內偏鄉學校辦理暑假活動，今年接受善款的10所學校分別規劃英語學習、閱讀寫作、程式設計、傳統文化、原民樂舞、直笛、陶藝、烏克麗麗、國畫、足球、樂樂棒球等精彩多元的學習給孩子們。

▲愛心不間斷，桃園愛心協會連續6年助臺東偏鄉學童暑假學習營，讓學習不中斷。（圖／台東縣政府提供）

疫情期間募款不易，但是在各界善心人士對協會的信任與支持下，總算在6月的最後一天籌募到50萬元，可以讓缺乏資源的偏鄉校長們，用來幫助學校的孩子在暑假期間學習不中斷。除了捐款讓學習不中斷之外，協會也規劃辦理城鄉交流的活動，讓臺東與桃園的孩子能夠有機會進行交流互動展視野，彼此互相學習、共同成長。

