冷凍釋迦國外受青睞！日募資平台開賣　5小時破10萬日幣達標

▲▼台東冷凍鳳梨釋迦登上Makuake日本最大募資平台開賣。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府今年3月8至12日參加日本東京國際食品展，展出特產鳳梨釋迦，吸引超過80家日本業者洽商，並收到日商邀約於Makuake日本最大募資平台曝光，在4月22日上線當日短短5小時即達募資10萬日幣目標，受到日本民眾非常熱烈的支持。



台東縣政府指出，此次透過Makuake日本最大募資平台曝光，詳細介紹台東冷凍釋迦產地、營養與加工技術，並祭出嘗鮮全果的優惠組合，提供日本民眾上線募資（如同下單預購方式），結果上線曝光短短5小時就達成募資10萬日幣目標，超越預期的目標3倍。





縣長饒慶鈴表示， Makuake為日本前三大募資平台，十分重視專案的可實踐性，刊登之前必須通過嚴格的審查，銷售市場明確，是目前日本造訪率最高的群募網站。藉由日本平台業者線上與消費者互動介紹產品，對於尚無法進口鳳梨釋迦鮮果的日本，冷凍鳳梨釋迦得以新產品型態輸入吸引民眾支持，雖然鮮果產季已過，透過冷凍技術不僅能打開日本市場，更能讓日本民眾全年都能享受美味的台東鳳梨釋迦。

▲上線當日短短5小時即達募資10萬日幣目標，超越預期的目標3倍。



前往日本販售的冷凍鳳梨釋迦以2粒裝及4粒裝進行銷售，甜度都高達20度以上，尤其以冷凍方式銷售的鳳梨釋迦被日商譽為「森林冰淇淋」，且相較蘋果，鳳梨釋迦營養更豐富，非常受到日本民眾的喜愛，這次在Makuake日本最大募資平台首賣，短短時間就有不錯的佳績，實在令人喜出望外，

農業處長許家豪指出，此次參與大型國際展覽推廣台東鳳梨釋迦成果豐碩，日本多家廠商已經嗅到商機，陸續開出年底至明年的商品需求，並提出各種合作，縣府團隊樂見參展的後續效益，協助冷凍鳳梨釋迦的推廣會持續不斷，感謝各方合作為台東釋迦銷售努力。

