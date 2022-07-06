快訊／今本土+34499！新北5324例最多　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增34499例本土個案、78例境外和95例死亡。本土個案以新北市5324例最多，其次依序為台中市4669例、桃園市3687例、高雄3608例、台北市3110例、台南市2902例。

今日新增之34,499例本土病例，為15,919例男性、18,561例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市5,324例、臺中市4,669例、桃園市3,687例、高雄市3,608例、臺北市3,110例、臺南市2,902例、彰化縣1,880例、屏東縣(1,362例)、雲林縣900例、苗栗縣882例、新竹縣878例、宜蘭縣796例、新竹市755例、南投縣688例、嘉義縣671例、花蓮縣607例、臺東縣492例、基隆市449例、嘉義市424例、澎湖縣219例、金門縣162例、連江縣34例。

指揮中心指出，今日新增95例本土病例死亡個案，為52例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、87例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月3日，死亡日期介於5月24日至7月3日。

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▲7/6新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）