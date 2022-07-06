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社會 社會焦點 保障人權

不只吊銷駕照！淚揭酒駕「慘痛代價」　他學乖：幸好沒害到人

▲▼ 。（圖／記者李鎮宇攝）

▲酒駕的防治剋星-酒精鎖。（圖／翻攝自爆料公社）

實習記者李鎮宇／綜合報導

「酒駕」可說是駕車禁忌的代名詞，任何人都不想和死神擦肩而過，代價也不僅是吊銷駕照那麼簡單，還得承擔龐大費用。近日，就有一名張姓駕駛PO文表示，「酒駕零容忍，真的不要心存僥倖！」並分享了自身慘痛經歷。

張姓駕駛透露，在107年因酒駕被吊銷駕照，加上禁考三年的處分，後續又有酒癮治療以及等待防治專班的時間，一直到111年6月27日才考過駕照。此外，更會被強制安裝「酒精鎖」，這是一種保護裝置，如果駕駛向其吹氣，酒精濃度超過0.15，引擎便會自動上鎖。

▲▼ 。（圖／記者李鎮宇攝）

▲酒精鎖安裝證明。（圖／翻攝自爆料公社）

他接著提到，酒精鎖年租6萬元、防治專班兩天課程2800元、酒癮治療一年約6萬元，還有易科罰金15萬元，這樣算下來因為酒駕，總共花了近60萬元之多。

該名張姓駕駛自省道，「真的好險我沒有肇事去危害別人，經過這幾年的深思熟慮才明白我的行為多麼無知」、「別以為拒測就沒事！拒測直接吊銷駕照，下場也是跟我一樣，真的不要有僥倖心態。」他最後也說，「雖然是三年多前犯的錯了，但我以後會珍惜我的駕照，它真的很寶貴，有駕照，保險才會理賠！」

▲▼ 。（圖／記者李鎮宇攝）

▲酒精鎖租賃契約。（圖／翻攝自爆料公社）

看到該名駕駛的PO文，網友紛紛讚道，「記取教訓，這些代價都值得，得來不易東西才會珍惜～」、「希望每個酒駕的人，都能看到這則貼文」、「只能說，你還算有發現自己的過錯，有檢討自己，不過還是很多酒駕的人很皮，就算吊銷牌照駕照，一樣想辦法開車騎車」，另外也有人激動直呼，「我還是覺得需要鞭刑才是對的」

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