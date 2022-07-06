有人摔死！女自認買到凶宅求退273萬　沒舉證「受陰魂影響」吞敗

▲台中一女子買了10樓公寓，卻發現10幾年前曾有工人從公寓墜樓身亡，認為買到「凶宅」，提告減少價金敗訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一陳姓女子透過房仲買了一間10樓公寓後，卻發現該房約12年前，有工人在裝修冷氣時意外墜樓而亡。陳女認為買到「凶宅」，提告要求賣家減少價金273萬。經台中地院審理，該名工人墜樓後送往醫院才過世，且陳女並無舉證「有具體情事導致居住者心理上、健康上不適」，也就是沒舉證因這場死亡意外、或受陰魂影響，導致身心不適，判陳女敗訴。

判決書指出，陳女於去年透過房屋仲介公司，以910萬向蔡女購買台中一間10樓公寓，並已依約付清款項，結果發現該房於2010年至2011年期間，曾發生冷氣裝修工人墜樓死亡案件，認為蔡女故意不事先告知這是「凶宅」，提告請求蔡女返還價金273萬元。

蔡女表示，她於2016年向黃女購買房子，當時黃女也沒向她告知這件事，所以她也不知情，而且工人並非在房內過世，應該不算「凶宅」，她也長年居住，並沒有感到不適。

黃女則稱，2014年期間她因為有閒置資金，所以委請仲介公司購買這間房子，當作投資，購買時仲介也沒有告知這起事故，所以她也不知情，且事發至今已超過10年，又長期有人居住，也未發生其他事故，難以認定有價值減損的瑕疵。

經台中地院調查，當年該工人摔落在中庭，但並非當場死亡，而是在醫院內過世。這起事故發生至今已達10年之久，其間是否有具體情事導致居住者心理上、健康上不適，陳女未能舉證證明，判陳女敗訴。