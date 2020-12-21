為慢飛天使做聖誕大餐　嘉義市飯店業者攜手市府送愛

▲嘉義市新悦飯店蕭友信（左2）為嘉愛啟智發展中心院童製作烤鴨壽司。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新悦花園酒店《聖誕點燈》送愛公益活動，由董事長蕭友信偕同私立嘉愛啟智發展中心洪界速董事長、可愛的慢飛天使們，以及市政府觀光新聞處張婉芬處長、市議會張元厚秘書長，一起為新悦聖誕點燈，送愛院童。並由主廚群到嘉愛中心，為院童製做豐盛的聖誕大餐。

▲新悦聖誕點燈送愛到嘉愛，將為院童製作聖誕大餐 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭友信表示，很高興在最幸福城市的嘉義市，得到最美飯店的殊榮，超越很多星級飯店，希望藉由聖誕點燈的活動，喚起社會大眾對弱勢團體的關注。飯店安排五星級廚藝總監李哲松，以招牌火焰片皮鴨，及新悦花園酒店的經典佳餚撫慰現場貴賓及慢飛天使們的心，讓大家溫馨暖胃過寒冬。

▲新悦聖誕點燈送愛到嘉愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

張元厚表示，他曾經在嘉愛中心服務過，很高興可以參加這個幸福的活動，因為企業的愛心、政府機關當後盾及民意機構的監督，讓社會可以延續對弱勢團體的照顧。嘉愛中心有80幾個學員，他們所代表的是80幾個動人的故事，希望社會各界能多多了解關注，讓我們把愛延續下去。

觀新處張婉芬處長表示，嘉義市成為最幸福城市，這是有形跟無形的幸福所堆疊出來的，在最美飯店-新悦花園酒店中，除了有形的美之外，嘉義市及新悦花園酒店，最美的是人心。人心才是最可貴的地方，有心來照顧我們的慢飛天使們，今天除了聖誕點燈外，更是點亮了慢飛天使們的希望及未來，希望藉由這個溫馨的活動，我們將溫暖幸福的種子散播出去，發揚光大。

最後在蕭董事長與廚藝總監的帶領下，和慢飛天使一起DIY動手做烤鴨壽司，為聖誕點燈送愛活動，畫下一個完美溫馨的句點。

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