屏東+1537　變異株BA.4、BA.5傳播力強！4方法有效防疫

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(5)日新增1537例本土確診個案，縣府表示，全縣疫情近一週確診數雖呈下降趨勢，但境外移入病例持續檢驗出較強傳播力的Omicron亞型BA.4及BA.5變異株，提醒民眾暑假期間人流快速移動，出遊或參加活動，務必要落實各項防疫作為，也呼籲縣民如有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢、避免疫情擴散。

縣衛生局表示，Omicron變異株BA.4及BA.5這二種較新的毒株具有較強傳播能力，但戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施與疫苗施打證實仍然很有效。暑假期間因國內外旅遊及聚會人次增加，再次強調接種疫苗可降低因感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險，請民眾儘早到合約診所施打，增強保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，自COVID-19本土疫情在社區廣泛流行以來，疑似重複感染個案逐漸增多，中央流行疫情指揮中心日前公布「重複感染」定義及個案處置原則，發病1～3個月內，只要出現「症狀惡化」加上「PCR陽性且Ct值小於27或是快篩陽」兩種情況，醫師可進行法定傳染病通報重複感染，比照確定病例處理，後續啟動相關防疫措施及醫療處置。

根據衛生局統計，5日公告確診1537人中1418人快篩陽判確診，佔確診量的92.3%。其中醫院研判428例佔30.2%，基層診所研判990例佔69.8%。