他確診居隔3天「妻兒不同樓層也染疫」　醫揪元凶：關窗戶吹冷氣

▲確診居隔在家關窗開冷氣，家人也染疫。（示意圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名52歲的張姓建築工地男子，染疫後自行隔離在住家3樓，妻子和2名子女都住2樓，3天後全都確診，他解隔後回診為此向醫師抱怨。部立彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，張男因天氣熱，冷氣開整天，反而讓病毒在空氣中停留，增高風險，建議加裝抽風機或選擇空氣清淨機，都可輔助降低空氣中的病毒量。

張男向醫師指出，他在建築工地工作，住在宿舍裡，2週前出現喉嚨痛症狀，快篩陽性後到防疫門診被判陽性，家人快篩都是陰性。為了保護家人，他隔離在同棟住家3樓，在室內清消及戴口罩、勤洗手等防疫作為上做得很徹底，和家人全沒接觸，但3天後妻兒全都染疫。

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▲部立彰化醫院胸腔外科主任林聿騰。（圖／彰化醫院提供）

林聿騰表示，他們問題可能出在空氣不夠流通。張男為了隔離舒適，在家裡全戶門窗緊閉，冷氣開整天，但病毒在通風不良空間停留，從3樓擴散到2樓，很可能是傳染給家人的途徑。

林聿騰說，現在天氣這麼熱，不太可能放著室內冷氣不吹，但如果可以在窗戶上安裝一台抽風機，將染疫者所處室內的氣體往外抽，引導通風，加快換氣，將空氣中的病毒濃度降低，這是簡單也不用大花費的方法。

林聿騰強調，美國環保署指出室內空氣比室外空氣髒2到５倍，而我們大部分的時間停留在室內，所以室內的空氣品質與身體健康息息相關，不只是為了防疫，平時就要做好室內的換氣及空氣流通，讓病毒、建材既有的有毒化學物質、潮濕產生的黴菌孢子等致病物質的影響降到最低。

▲醫師建議放置空氣清淨機。（示意圖／彰化醫院提供）