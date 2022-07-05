　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他確診居隔3天「妻兒不同樓層也染疫」　醫揪元凶：關窗戶吹冷氣

▲確診居隔在家關窗開冷氣，家人也染疫。（示意圖／彰化醫院提供）

▲確診居隔在家關窗開冷氣，家人也染疫。（示意圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名52歲的張姓建築工地男子，染疫後自行隔離在住家3樓，妻子和2名子女都住2樓，3天後全都確診，他解隔後回診為此向醫師抱怨。部立彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，張男因天氣熱，冷氣開整天，反而讓病毒在空氣中停留，增高風險，建議加裝抽風機或選擇空氣清淨機，都可輔助降低空氣中的病毒量。

張男向醫師指出，他在建築工地工作，住在宿舍裡，2週前出現喉嚨痛症狀，快篩陽性後到防疫門診被判陽性，家人快篩都是陰性。為了保護家人，他隔離在同棟住家3樓，在室內清消及戴口罩、勤洗手等防疫作為上做得很徹底，和家人全沒接觸，但3天後妻兒全都染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲確診居隔在家關窗開冷氣，家人也染疫。（示意圖／彰化醫院提供）

▲部立彰化醫院胸腔外科主任林聿騰。（圖／彰化醫院提供）

林聿騰表示，他們問題可能出在空氣不夠流通。張男為了隔離舒適，在家裡全戶門窗緊閉，冷氣開整天，但病毒在通風不良空間停留，從3樓擴散到2樓，很可能是傳染給家人的途徑。

林聿騰說，現在天氣這麼熱，不太可能放著室內冷氣不吹，但如果可以在窗戶上安裝一台抽風機，將染疫者所處室內的氣體往外抽，引導通風，加快換氣，將空氣中的病毒濃度降低，這是簡單也不用大花費的方法。

林聿騰強調，美國環保署指出室內空氣比室外空氣髒2到５倍，而我們大部分的時間停留在室內，所以室內的空氣品質與身體健康息息相關，不只是為了防疫，平時就要做好室內的換氣及空氣流通，讓病毒、建材既有的有毒化學物質、潮濕產生的黴菌孢子等致病物質的影響降到最低。

▲醫師建議放置空氣清淨機。（示意圖／彰化醫院提供）

▲醫師建議放置空氣清淨機。（示意圖／彰化醫院提供）

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
朱俐靜乳癌逝　醫一圖曝「胸部冒7變化」小心了
快訊／徐巧芯爆：林智堅中華、台大2論文都抄！　教授陳明通給過
福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！　冷淡回應被罵爆
史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格流
台積電跌到438！她「從大賺100萬→負8萬」崩潰　一票苦主
朱俐靜早逝「4年輕女星也罹乳癌走了」！　僅33歲離世
「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲：後悔已經來不及了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再睜眼已失語！媽腦中風「默默哭了」　婆婆6字全場怒：太惡劣

Google熱搜「無碼男來台灣了」　畫面傻眼！老司機：真的很硬要

指揮中心已收到「恩恩案」報告！　陳時中：專家審視中

吃火鍋巧遇舊友秒被酸6字　美甲師氣炸：教養擺在家！

7／15起國旅補1300元！買高鐵票「再打65折」優惠好康一次看

快訊／幼兒莫德納本週到貨、Novavax縣市分配狀況　莊人祥14:00說明

小叔狂炫耀孩子讀名校嗆：妳兒子不用功　人妻無奈揭真相

美戰迷必衝！美少女戰士限定店登陸台中　巨型上弦月打卡點一次看

台南永康就業中心　7月幸運星找工作送巧克力

星宇航首招日籍客艙組員！再增「日本新航點」時間曝光

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

再睜眼已失語！媽腦中風「默默哭了」　婆婆6字全場怒：太惡劣

Google熱搜「無碼男來台灣了」　畫面傻眼！老司機：真的很硬要

指揮中心已收到「恩恩案」報告！　陳時中：專家審視中

吃火鍋巧遇舊友秒被酸6字　美甲師氣炸：教養擺在家！

7／15起國旅補1300元！買高鐵票「再打65折」優惠好康一次看

快訊／幼兒莫德納本週到貨、Novavax縣市分配狀況　莊人祥14:00說明

小叔狂炫耀孩子讀名校嗆：妳兒子不用功　人妻無奈揭真相

美戰迷必衝！美少女戰士限定店登陸台中　巨型上弦月打卡點一次看

台南永康就業中心　7月幸運星找工作送巧克力

星宇航首招日籍客艙組員！再增「日本新航點」時間曝光

埔里鎮長Line帳號照片遭冒用借錢　警4招式教你識破詐騙詭計

主人無家可歸帶47隻貓「住在車子裡」　擋風玻璃塞滿毛球嚇壞路人

拉開窗簾驚見「大法師掛窗上」！陰沉眼神直盯她嚇瘋...悲慘真相曝

蛋黃區超隱密豪宅完工10年沒賣掉　房仲緩頰：屋主挑買家

台灣每天平均約7.3人死於乳癌　立委提醒：遠離風險衛福部有補助

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

楊繡惠2度悲喊「好人不長命禍害遺千年」　心痛曝與朱俐靜私下互動

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

醫打4劑確診　無症狀！曝「發現中獎」原因

朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

國旅補助「旅宿名單」出爐　最高折1300元

朱俐靜乳癌逝　醫曝1原因年輕人易惡化

她確診「喉頭一甜、咳大量鮮血」　嚴重後遺症曝

八年級被時代剝奪　放棄結婚生子

國旅補助開搶！6大QA秒懂怎麼申請　「這兩招」住房爽折1300

朱俐靜乳癌病逝！10大危險因子曝

國營跟公職哪種好？網一面倒選它

最強奶媽澎湖美照曝光！PO比基尼橫躺圖複習

更多熱門

相關新聞

除了防疫保單「這4種」也可賠！中重症續增　理賠5QA一次看

除了防疫保單「這4種」也可賠！中重症續增　理賠5QA一次看

我國再增167例中重症個案，其中2例分別是3歲、4歲孩童，目前都在加護病房治療中，國內疫情遲未趨緩，除了防疫保單，還可以申請哪些理賠方案？《ETtoday新聞雲》今（4）日幫大家整理，其中，孩子確診，學生保險病房費按實際醫療支出每日上限1,000元，住院最高理賠5萬元。

雲林+591　確診者小於3歲累計1965例

雲林+591　確診者小於3歲累計1965例

台東+254 65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

台東+254 65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

快訊／王齊麟和李洋在馬來西亞確診　症狀曝光

快訊／王齊麟和李洋在馬來西亞確診　症狀曝光

台南確診+1842名

台南確診+1842名

關鍵字：

彰化醫院衛福部居家隔離確診

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面