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殭屍走了換飛機？彰化山區「客機迫降照」瘋傳　里長無奈曝現況

▲▼ 網上瘋傳Google Maps拍下彰化山區有飛機迫降。（圖／翻攝Google Maps）

▲網上瘋傳Google Maps拍下彰化銀行山有飛機迫降，里長實際勘驗證實為假消息。（圖／翻攝Google Maps）

記者許權毅／彰化報導

近日彰化民眾在網上瘋傳一張「飛機迫降山林」圖，盛傳在銀行山石牌坑附近有飛機停在該處，被Google Ｍaps拍下。當地里長澄清，該處為產業道路，並沒有飛機，並且透露最近電話都被打爆，還特地前往現場勘驗，呼籲民眾該處人煙稀少，不要隨意前往以免發生危險。同是彰化市的知名景點八卦山，早年也曾盛傳有殭屍，不過後來不攻自破，不料近日又傳出飛機迫降謠言。

▲▼彰化一處山區被傳有飛機迫降，當地里長澄清了。（圖／石牌里辦公室提供）

▲里長兒子拍下該處方向，皆為一片樹木山林。（圖／石牌里辦公室提供）

里長兒子表示，照片上所標示的地點為銀行山石牌坑一處產業道路尾端，附近有親水步道、四面佛等景點。但平時不會有人走到該處地點，認為應該是民航機飛越剛好被Google Maps衛星給拍下，不料網友卻在LINE或臉書轉傳。

▲▼彰化一處山區被傳有飛機迫降，當地里長澄清了。（圖／石牌里辦公室提供）

▲里長兒子表示手指方向為網傳地點，但並無飛機。（圖／石牌里辦公室提供）

里長兒子透露今日辦公室電話被打爆，還有民眾跟媒體前來關心，為了證明是誤會還親自走訪現場確認，強調現場並無飛機，但是石牌坑當地有紫雲寺、禾家牧場還有石牌坑親水步道，歡迎大家來玩。

彰化市曾傳說「八卦山殭屍出沒」一度鬧得沸沸揚揚，甚至有當地人說「在清水岩山腳路遇過」，後來便不攻自破。不料多年後彰化山區換成銀行山，走了殭屍又有聳動「飛機迫降山林」瘋傳，仍經查證後破除謠言。

▲▼彰化一處山區被傳有飛機迫降，當地里長澄清了。（圖／石牌里辦公室提供）

▲里長兒子表示，當地其實是產業道路尾端，平常並無人煙，呼籲民眾勿前往。（圖／石牌里辦公室提供）

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