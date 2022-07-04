傳統水墨到形變 陳朝寶歐陽鯤兩極合體畫展

▲陳朝寶歐陽鯤兩極合體畫展。

生活中心／台北報導

水墨畫從傳統到創新，筆墨形變到精神拓展交互對照，詮釋出不同的藝術內涵與價值，藝坊文化空間舉辦「陳朝寶 歐陽鯤 雙個展」，兩位年歲相同但藝術創作風格迴異，歐陽鯤受林玉山教誨無論山水、花卉、走獸、人物無所不精，承襲傳統，陳朝寶雖科班出身卻以漫畫成名，畫風新穎獨特，另樹一幟。



前文化部長洪孟啟表示，他到展場好好細品二位畫家的作品。陳朝寶有一幅作品裡抒發患巴金氏症後影響作畫而心情低落，但陳朝寶另一幅左手作畫的作品一樣精彩，實在佩服陳朝寶的努力與天份。在這次双人聯展中比較陳朝寶4幅花鳥與歐陽鯤的4幅花鳥，可以看到陳朝寶充滿童趣樸拙的韻味，而歐陽鯤的花鳥禪意和諧非常優雅。兩人風格不同，但一起展覽，平衡而有趣。



策展人中國藝術家協會理事長麻念台指出，水墨畫從表現的風格特徵來定義，加上時代更迭變遷，在工具、畫風上都有不受拘束的各種面貌，造成傳統水墨與現代水墨不同流派百花齊放，陳朝寶與歐陽鯤可以視為兩者對比的案例，兩人早已結識超過半世紀，這次水墨畫家同時展出，饒有學術價值與觀賞興味。

年輕時從沒想到畫畫還能賺錢，陳朝寶提及，年輕時因為興趣畫漫畫，受到《皇冠》雜誌社發行人平鑫濤欣賞，在雜誌發表漫畫作品，又任職《聯合報》畫漫畫，定居巴黎後專事水墨畫至今。孜孜作畫50年，歐陽鯤介紹他在高雄宏總企業因緣際會因畫與日本客戶結緣，遇到懂賞畫的知音，讓他深信藝術可以結緣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳朝寶出生於彰化縣田中鎮，高中二年級時獲彰化縣文藝比賽美術組冠軍，畢業於國立台灣藝術專科學校美術科國畫組，他的畫風極具強烈個人特色，是台灣初期美術畫廊史上重要畫家，後旅居法國逾19年，曾將蒙娜麗莎這幅達文西的名作改畫成一隻猴子打扮成的蒙娜麗莎的模樣，題名為猴娜麗莎， 2002年返國定居。

歐陽鯤高中時期，即獲全省美展入選、優選、作品並被當時省教育廳典藏，進入師範大學美術系夜間部國畫組第一名畢業，傳統功力札實，但卻在廣告界從業多年，後擔任上市公司董事長，直到退休均繪畫不輟，曾以近10年時間寫生作畫台灣鳥類兩百多幅，亦走訪台灣各地山川欣賞美景，創作台灣山水畫作。



兩位水墨畫家均出生於1948年，結識則已48年，除作品顯現格調各異，個性上陳朝寶含蓄內斂、歐陽鯤瀟灑朗爽，各有風範更是至交，這次在同一時空展現近年各自拿手作品一起共同展示，實在是絕佳對比。

「陳朝寶 歐陽鯤 雙個展」將展至7月28日，可至藝坊文化空間台北市長安東路二段6號B1參觀