1圖看懂一週天氣！連濕3天降雨熱區出爐　這天起「盛夏」回歸

▲未來一週天氣圖解。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，週三前中南部降雨機率高，北部、東部則有午後雷陣雨，周四起將回歸典型夏季天氣，各地降雨時間改以午後為主，而颱風芙蓉、艾利均已減弱或對台灣沒有影響。

氣象局在臉書貼文指出，明日到週三天氣不穩定，南部短暫陣雨，有局部大雨；中部、澎湖金門偶陣雨，近山區午後雨較明顯；北部、東半部午後雷陣雨，留意西半部地區、東半部山區午後出現局部大雷雨。

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週四到週日「盛夏」回歸，週四、週五各地大致多雲到晴，午後局部雷陣雨，清晨南部沿海零星雨；週六、週日太平洋高壓影響，各地晴朗，午後近山區局部雷陣雨，天氣更轉炎熱，西半部高溫34、35度，東半部及離島32度。

▲兩大颱風均對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇則在臉書貼文中指出，台灣位於颱風「芙蓉」、「艾利」構成的大範圍低壓帶中，今日南部、東南部、恆春半島整天斷續有陣雨或雷雨，中北部、東北部、東部午後可能出現局部短時強降雨。

明日至週三南部、東南部持續會是一整天有短暫陣雨或雷雨的天氣，中北部、東北部、東部仍是以白天陸地上發展的熱對流降雨為主，有機會出現局部短時強降雨或是局部大雷雨的現象。

週四起南風強度減弱，但天氣仍不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方白天的熱對流雷雨仍會比較旺盛。直到週五南部的迎風面降雨才會明顯減少，上午各地為多雲到晴，以午後山區發展的熱對流雷雨為主，降雨範圍往山區縮減，雨勢也會減小，恢復到比較典型的夏季型天氣。