見面3次就嫁！高材生帥尪「婚後不對勁」　她驚全家隱瞞病史崩潰了

▲大陸人妻嫁給一名高材生老公，本想著婚姻將幸福美滿，沒想到對方卻有精神疾病，讓她婚後不敢和對方相處。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名大陸女子認識了她現在的高材生丈夫，兩人過去認識兩個月就結婚，剛開始她覺得對方家庭條件優越，加上對方看起來個性沉穩，又是高材生背景讓她只見了3次面就同意對方求婚，沒想到一結婚她才發現沒有想像中單純，相處過後發現對方有精神疾病，且整個婆家都瞞著她，讓她結婚兩年中，已在娘家住了一年，不敢和丈夫回去獨處。

▲才見幾次面就嫁給對方，最後結婚兩年竟有一年都在娘家住，高材生帥尪成她的婚姻惡夢。（示意圖／翻攝自pixabay）

這名女子申請離婚調解，她向調解員表示，當她嫁過去對方家中才發現，她的高材生先生並沒有婚前那麼好，反而脾氣暴躁又孤僻，不願意和人相處，這讓她相當崩潰，也不敢和丈夫單獨相處，更懷疑當初婆家人隱瞞了丈夫的病史，一起騙了她結婚。

人妻更出示一段婚禮影片當丈夫有病的證據，當時丈夫說話做事都是公公教的，但儘管如此丈夫還是各種出錯，她一開始覺得很奇怪，但是公公解釋丈夫只是性格內向，所以就沒有多想，更沒有想到婆家人會故意隱瞞自己丈夫的疾病。

▲婆婆解釋兒子在外創業失敗，才會變得比較孤僻，但讓兒子更受傷的是媳婦。（示意圖／翻攝自pixabay）

而婚姻調解員到對方家中一問，人夫也坦承自己精神狀況不好，但這是因為妻子的無理取鬧造成，總是提分手，自己感情上受到傷害才會這樣，根本沒有騙婚，而且他明確表示不會分手，甚至兩人到了民政局辦理離婚時，婆家長輩還衝來阻止兩人離婚。

婆婆後來跟調解員解釋，兒子當初在外創業失敗，回來後便不願與人打交道，而兒媳是個很有想法的人，總是想出去闖一闖，也因此夫妻兩人經常吵架，後來兒媳離家出走，甚至提出了離婚，這讓兒子大受刺激，經常會做一些不理智的事情，因此公婆還是希望兒媳能夠回到家裡陪兒子共度難關。

最後婆家和人妻雙方互不相讓的狀況下，婆家同意可以離婚但人妻用彩禮購買的汽車必須過戶給他們，而人妻則是認為要拿回自己的結婚金飾。但在這件事情上，雙方還是都不肯讓步，最後只能透過法律途徑解決。

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