台灣芒果「又被澳門驗出新冠病毒」　專家：應是病毒殘骸！

▲台灣芒果被澳門驗出外包裝新冠病毒陽性。（圖／記者許展溢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣芒果被澳門驗出外包裝新冠病毒陽性，引發外界關注。針對芒果外包裝被驗出一事，中國醫藥大學感染管控中心副院長黃高彬直言，通常只是核酸反應，應該只是「病毒的殘骸」，並沒有傳染性。而農委會防檢局今（3日）也回應，此檢驗及限制措施並不符合科學。

澳門政府昨晚表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一週，這是3天內第2次在台灣芒果發現新冠病毒。

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防檢局表示，依據目前科學研究，並未發現新冠病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學外，迄今仍未接獲澳門官方正式通知，且自今年6月15日後即未有輸出業者向該局申請芒果輸往澳門，倘有接獲澳門消息，將轉致衛生單位調查。

針對此事，黃高彬強調，新冠病毒主要是從呼吸道進入體內，所謂在芒果的包裝上檢驗到陽性，只是核酸反應，因為芒果的外包裝大多是紙類包裝，新冠病毒在紙上面的存活時間並不長，再加上運輸時間，病毒基本上無法繼續培養或複製，驗到的有可能只是「病毒殘骸」，這種病毒殘骸因為也無法繼續培養或複製，並沒有傳染性。

黃高彬說，新冠病毒主要還是從呼吸道進入體內，要透過外包裝接觸傳染的可能性非常低，除非是冷凍或冷藏，因為病毒在低溫下存活可能性較高，不過目前國際上也沒有因為外包裝驗到病毒而被感染的案例。