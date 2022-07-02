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雙颱環伺！芙蓉今登陸　3地區防劇烈雷雨冰雹

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲「輕颱芙蓉」今(2日)午將登陸朝廣東雷州半島附近；「輕颱艾利」，則於今夜通過琉球海面。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

雙颱在台灣左右兩側環伺，不過根據最新的路徑潛勢預測無直接侵颱機率。不過外圍環流帶來雲量略增，台灣有短暫陣雨機率，南部、中南部、午後中部以北有明顯降雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(2日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱芙蓉」今(2日)午將登陸朝廣東雷州半島附近；「輕颱艾利」，則於今夜通過琉球海面。兩者之間距離太遠，不致有「雙颱 (藤原)效應」，亦無直接襲台的機率。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲台灣上空有鬆散雲層，伴隨零星降水回波，已有局部短暫降雨。

今(2日)晨4：30觀測資料顯示：台灣上空有鬆散雲層，伴隨零星降水回波，已有局部短暫降雨。截至4：33各地區平地最低氣溫大多在22至24度〔北部(新北雙溪區)23.5度，中部(嘉義東區)23.8度，南部(屏東恆春鎮)23.6度，東部(花蓮壽豐鄉)21.5度〕。

今日至下週二(2至5日)，台灣在雙颱之間，各地雲量略增，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣(南部、東南部)以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹…)及氣象局的特報。今日氣溫微降，仍偏熱，各地氣溫：北部24至35度，中部24至34度，南部24至33度，東部22至34度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日氣溫微降，仍偏熱。

下週三、四(6、7日)「太平洋高壓」仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹…)的發生。下週五(8日) 「太平洋高壓」逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區。

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