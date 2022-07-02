　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚影片曝！單車嬤遭大貨車撞倒　熱心駕駛狂按喇叭救人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區1日發生一起恐怖車禍，一名孫姓阿嬤騎乘自行車在路口停等紅燈，綠燈號誌一亮，阿嬤才剛要起步，後方的大貨車疑似視線死角，直接撞上阿嬤。整起經過遭對向車輛拍下，直擊的駕駛也嚇到驚聲呼叫，所幸阿嬤相當幸運，僅有手腳擦挫傷。 

▲▼單車嬤險遭後方大貨車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲單車嬤險遭後方大貨車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在1日下午4點59分，三民區民族一路與灣興街口西側發生一起車禍，警方獲報到場處理，調查發現，80歲孫姓女自行車騎士與34歲的郭姓貨車駕駛當時都在同一車道停等紅燈。待綠燈一亮，孫姓阿嬤才剛要起步，卻遭後方的大貨車撞上，阿嬤當場人車倒地，路過民眾全都嚇傻了。

▲▼單車嬤險遭後方大貨車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼單車嬤遭後方大貨車噴撞人車倒地，幸運只有手腳擦挫傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼單車嬤險遭後方大貨車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

而這起經過全被對向的車輛行車紀錄器拍下，並po上「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」。駕駛當時發現貨車已經撞上阿嬤，嚇得呼叫「ㄟㄟㄟ…」，一邊長鳴喇叭提醒肇事的大貨車，而貨車司機發現後異狀後，也趕緊踩剎車。據駕駛指出，「阿嬤沒有大礙，車輪壓在頭髮上可謂千鈞一髮，運氣真的很好！」

警方表示，孫姓阿嬤相當幸運，僅手腳擦挫傷，不過單車已變形，經酒測，雙方皆無飲酒情事。初步研判為大貨車未注意車前狀況致肇事，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
23歲千萬YouTuber癌逝！　爸淚崩PO他最後一支影片道
快訊／雨區擴大！　19縣市大雨特報
快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中最多
快訊／新增96死！　本土增34748例
屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　養生館老闆笑了
快訊／劇烈雷雨狂炸台中、苗栗1小時　警戒區域出爐
全身包緊緊　業務妹「1武器」太犯規！表特板殺出重圍
桃園騎士突切左轉　遭運鈔車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　網讚敬老楷模...養生館老闆笑了

驚悚影片曝！單車嬤遭大貨車撞倒　熱心駕駛狂按喇叭救人

機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

快訊／新北新店驚傳砍人案！　房仲不滿被炒...持水果刀怒傷3人

襲胸女居服員！噁男反控「被迫做愛」　還上警局提告...判決出爐

空屋好熱鬧！台中警攻堅職業賭場逮25人　通緝犯躲3年貪賭栽了

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

聰明柴接下主人的一拳 自信眼神秒看穿爸心思

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　網讚敬老楷模...養生館老闆笑了

驚悚影片曝！單車嬤遭大貨車撞倒　熱心駕駛狂按喇叭救人

機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

快訊／新北新店驚傳砍人案！　房仲不滿被炒...持水果刀怒傷3人

襲胸女居服員！噁男反控「被迫做愛」　還上警局提告...判決出爐

空屋好熱鬧！台中警攻堅職業賭場逮25人　通緝犯躲3年貪賭栽了

共機中文命名公開！殲-20叫「威龍」殲-16叫「潛龍」

千萬YouTuber Technoblade癌逝！得年23歲…爸淚崩PO他最後一支影片道別

快訊／雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

幼兒莫德納疫苗「文件確認完畢」　莊人祥：下禮拜一定可以來！

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中4952例最多

快訊／死亡+96「再度跌破百例」　另增333例中重症

抖音妹拍「蝦子外星人」　15秒危險燒烤片曝光！

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

承德路轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

大型重機上國道爭路權　「插旗台中」狂飆10km

85度c劍潭店門驚傳歇業　16字紅布條曝歇業原因

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

保全等紅燈無辜慘死　肇事者：我要去救地球！

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

即／新店驚傳砍人事件！　疑房仲不滿被辭退砍傷3人

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

亂刷餐廳負評！手賤夫妻檔下場曝

即／基隆外木山海興游泳池傳溺水！　女尋獲不治

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面