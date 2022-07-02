驚悚影片曝！單車嬤遭大貨車撞倒　熱心駕駛狂按喇叭救人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區1日發生一起恐怖車禍，一名孫姓阿嬤騎乘自行車在路口停等紅燈，綠燈號誌一亮，阿嬤才剛要起步，後方的大貨車疑似視線死角，直接撞上阿嬤。整起經過遭對向車輛拍下，直擊的駕駛也嚇到驚聲呼叫，所幸阿嬤相當幸運，僅有手腳擦挫傷。

▲單車嬤險遭後方大貨車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在1日下午4點59分，三民區民族一路與灣興街口西側發生一起車禍，警方獲報到場處理，調查發現，80歲孫姓女自行車騎士與34歲的郭姓貨車駕駛當時都在同一車道停等紅燈。待綠燈一亮，孫姓阿嬤才剛要起步，卻遭後方的大貨車撞上，阿嬤當場人車倒地，路過民眾全都嚇傻了。

▲▼單車嬤遭後方大貨車噴撞人車倒地，幸運只有手腳擦挫傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

而這起經過全被對向的車輛行車紀錄器拍下，並po上「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」。駕駛當時發現貨車已經撞上阿嬤，嚇得呼叫「ㄟㄟㄟ…」，一邊長鳴喇叭提醒肇事的大貨車，而貨車司機發現後異狀後，也趕緊踩剎車。據駕駛指出，「阿嬤沒有大礙，車輪壓在頭髮上可謂千鈞一髮，運氣真的很好！」

警方表示，孫姓阿嬤相當幸運，僅手腳擦挫傷，不過單車已變形，經酒測，雙方皆無飲酒情事。初步研判為大貨車未注意車前狀況致肇事，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。