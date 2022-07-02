結帳突被告知「每人低消1000」！他居酒屋吃2萬傻眼　店家回應了

▲一名網友和朋友到居酒屋吃飯，結帳時才被告知低消為每人1000元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友指控，他和朋友共22人近日到中和一間居酒屋用餐，結果在結帳時才被告知「每人低消1000元，還要加1成服務費」，即使在商量後，店家有將低消降為700元，不過還是超出他們實際消費的金額，讓他氣炸，決定透過消基會爭取自己權益。對此，店家也在臉書貼出對話截圖澄清了。

一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他和朋友共22人上禮拜六到中和一間居酒屋吃飯，一行人7點抵達並點好餐後，一直等到8點才看到店家出第一道菜，而等到最後一道菜出餐時已經過了2個半小時，「整個傻到不行」，沒想到結帳時才發現更誇張的還在後頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，店家在結帳時告知，因為是包場價位，所以每人以低消1000元計算，還要加一成服務費，讓他瞬間聽傻，「重點是沒服務也敢收」，後來和店家商量後，變成每人低消700元，總金額為2萬940元，但還是高於他們的實際消費，讓他痛批「真的當我們是盤仔，菜單金額跟消費金額不符合」。

原PO指出，店家事先有詢問預算，他們抓每人最多500元，但到結帳時卻被以每人700元低消計算，關於低消的部分店家也沒先告知，另外，他們也沒包場，不知店家為何會用包場價位結算，「包場定義是還會有其他散客和包廂客人嗎？餐點都是少人份量，最多2人份量而已，價格多少就多少量，只是結帳才告知低消，不然我也會點滿，也不會那麼氣！」

原PO說，因為雙方最終無法達成共識，所以他們只能走消基會去爭取自己權益，不過這次的用餐不僅要讓他撫平朋友心情，自己還要貼不少錢，直言「你們為了賺錢，欺騙消費者，這樣對嗎？」文章一出，掀起不少網友討論，紛紛怒刷負評，「坑殺消費者」、「這價位能去大飯店吃自助吃到吐了」、「真的盤子有夠大」。

針對網友說法，店家也在臉書貼出對話截圖回應，當天因人數多，為符合需求準備當日食材，有與顧客的主辦人約定好每人平均消費700元，酒水另計，結帳時因當下結帳的顧客對於費用有所不滿，店家事後也嘗試多次與當日客戶聯繫並予以當日未消費完的5000元餐費供當日消費之客人，日後來店使用，「以及針對當日客戶之不滿，本店釋出誠意針對當日客戶來店生啤酒半價之回饋一次。」

店家強調，服務費部分，該店非自助式，一律加收服務費一成。另外，此單為預約單，當下只告知店家僅有18人會前來消費，並已協調好以每人700元預算／低消為前提，結果在6月25日當日晚上至消費結束前共來了22人。

▼店家出面回應網友說法，並貼出與主辦人對話截圖。（圖／翻攝自店家臉書，下同）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完