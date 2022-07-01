猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

▲土耳其出現首宗猴痘病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）證實，當地出現了境內的首宗猴痘病例，患者為一名37歲的患者，目前正在隔離中。數據顯示，自今年5月爆發猴痘疫情以來，世界衛生組織（WHO）已接獲超過3400宗猴痘病例的通報，顯示病毒已蔓延至全球50國，並開始侵入孕婦、免疫功能低下者及兒童等高風險群體。

據路透社報導，克扎6月30日在推特宣布，土耳其在一名隔離病患身上發現境內第一起猴痘病例，患者今年37歲，自身有免疫系統缺陷，目前已被隔離，而曾與患者有過接觸的人員中，則未發現有其他病例。他也重申，猴痘會透過密切身體接觸傳染，因此人們要特別留意。

自猴痘病例今年5月在非洲以外地區現蹤後，疫情已蔓延至50個國家，並導致全球出現超過3400宗病例，病例數也有持續上升之勢。WHO指出，雖然猴痘疫情目前還未構成「全球公共衛生緊急事件」（PHEIC），不過WHO仍呼籲各國要加強檢測，以防止疫情擴散。

WHO也表示，迄今多數的猴痘病例都好發於年輕，且曾有過男男性行為的族群身上，而其主要發生的地點為城市地區。感染了猴痘病毒的患者，通常會有發熱、淋巴結腫大、身上長有疹子等症狀，而病毒也會透過密切身體接觸傳染。WHO還警告，猴痘可能會開始侵襲懷孕婦女、免疫功能不全者以及孩童等高風險群體，提醒各界應提高警覺。