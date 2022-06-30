最噁人體試驗！天花疫苗起源於「將牛痘膿皰液」注入8歲男童手臂

▲科學家活生生將牛痘膿皰的膿液注入男孩手臂的切口中。（圖／www.cdc.gov.tw）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國疾病管制與預防中心統計指出，全球已有4357例猴痘確診個案，台灣成為亞洲第三個出現猴痘案例的國家。猴痘與天花的病徵相似，兩者同屬「正痘病毒」，接種第三代天花疫苗可預防猴痘，但因天花是人類最早根除的病毒，台灣自1979年也停止接種疫苗，意即43歲以下民眾沒打過天花疫苗（又名牛痘疫苗），因此對於猴痘的近親天花，以及天花疫苗為何又稱為牛痘疫苗，《ETtoday新聞雲》帶您來了解背後故事。

根據疾管署的資料顯示，急性傳染性疾病「天花病毒（Variola virus）」，最早發現於中國及印度，十六世紀時造成全球350多萬人因感染天花而死亡，甚至在直到1970年以前，全球每年感染人數超過1500萬人以上，其中至少200萬人死亡，是繼黑死病後，人類面臨較為嚴峻的疫情之一。

▲天花病徵會在身體各處長滿膿包。（圖／www.cdc.gov.tw）

天花疫苗又名牛痘疫苗，發明者是一位英國的醫生愛德華（Edward Jenner），他生於1749年5月17日的格洛斯特郡伯克利，14歲時跟著外科醫生在倫敦當學徒，將一生所學的醫療知識與技術貢獻給家鄉。

1796年，愛德華得知牛痘是天花的近親病毒，而當時村裡流傳著，擠牛奶的女工在感染牛痘後，並沒有感染天花，這也激起愛德華的醫學精神與想法，他對8歲的詹姆斯（James Phipps）進行了著名的牛痘試驗，他將牛痘膿皰的膿液注入男孩的手臂中，來驗證這個謠言的真實性，後來發現接種過牛痘膿皰的詹姆斯，的確對天花病毒免疫。

愛德華將詹姆斯的試驗報告提交到皇家學會，卻被駁斥說這項試驗過於大膽，必須要有更多的案例來證實。天花是當時最大的殺手之一，特別是免疫力較低的兒童，因此愛德華將同樣的方法試驗在其他孩子身上，甚至包含了自己11個月大的兒子，過程中愛德華被許多人批評，尤其是神職人員，認為他從動物身上取下病毒並其注入人類身上，是非常不潔的。

結果公布於1798年，愛德華用拉丁語「vacca（牛）」創造了疫苗一詞，他的事蹟也被記錄於BBC歷史人物篇中。1980年WHO宣佈天花病毒從地球上根除，並建議停止牛痘疫苗的接種，目前全球僅有俄羅斯以及美國亞特蘭大城兩處與WHO合作的實驗室保有此病毒，且在操作病毒實驗前，需經過WHO的核准，各國皆擔心天花病毒可能被恐怖分子的不法利用，發展生化武器，2014年世界衛生大會討論是否銷毀僅存的天花病毒活體，但因兩個主要委員會意見分歧無法達成共識。

▲病徵的發展過程。（圖／www.cdc.gov.tw）

疾管署的資料也指出，天花主要透過與天花病人之間直接或間接接觸，天花病人之唾液、血液、組織液、水泡液、脫落的皮屑、結痂、排泄物，及天花病人使用過沾有天花病毒的物品等，或是吸入病人的飛沫，都有感染的風險，與目前的猴痘一樣，直到結疤完全脫落前，仍具有傳染力。

國內目前針對天花有戰備用疫苗，考量目前有限的疫苗儲備量，以及疫苗副作用的評估，暴露天花病毒三天內，仍可藉接種牛痘疫苗預防感染天花或減輕天花之症狀等，目前建議不宜全面接種，可依照相關衛教資訊做好自身防護。