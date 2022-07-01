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香港主權移交25週年　英相批中國未尊重一國兩制

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英相強生批評中國並未遵守當年承諾。（圖／路透）

文／中央社倫敦30日綜合外電報導

香港7月1日迎來主權移交25週年，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英國將盡己所能，好讓北京遵守25年前就香港民主權利所許下的承諾。

路透社報導，強生表示，中國未能遵守承諾，未根據中英達成的協議尊重「一國兩制」安排。

對於2020年實施的「港區國安法」和香港選制修改，英國的批評尤甚，認為這麼做侵蝕了香港的自由與自治。

強生在一段影片貼文中說：「在主權移交25年之際，我們無法迴避北京已有一段時間未遵守其義務的事實。」

「此種事態威脅了香港人的權利與自由，還有他們家鄉的持續進步和繁榮。」

香港實施國安法後，英國去年為英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照持有者引入移民管道。強生表示此計畫已收到超過12萬件香港人的申請案。

強生表示：「我們沒有拋棄香港，25年前，我們對這塊領地及其人民做過承諾，我們有意遵守諾言。」

他說，英國將「盡我們所能讓中國遵守承諾，好讓香港能再一次由香港人民、為香港人民運作」。

法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也說，過去兩年來，香港的政治和公民權利持續被侵蝕。

特拉斯表示：「當局箝制反對意見、將表達異議入罪，趕走能向強權說真話的所有人。」

特拉斯說，「英國持續堅定不移地與香港站在一起」，並將「與全球自由網絡的盟邦夥伴合作，讓中國履行國際義務」。

中國官員曾反批英國不應插手香港事務，並指控英國還保有殖民心態。

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