台灣為何拍不出《魷魚遊戲》？文策院院長分析「1重點」更關鍵

▲韓劇《魷魚遊戲》爆紅時，許多聲浪表示「台灣為何拍不出魷魚遊戲？」（圖／Netflix提供）

記者林育綾／台北報導

韓劇《魷魚遊戲》在去年爆紅時，網路上有許多聲浪表示「台灣為何拍不出《魷魚遊戲》？」不過文策院院長李明哲今（29）日在媒體茶敘提到，其實該問的問題是，「為何Netflix當時選擇韓國合作，不選台灣？」他認為，「讓國際認同台灣實力，進而想合作，是更重要的事。」

韓國娛樂內容產業受到國際矚目，也引發國內時常探討台灣如何走出國際，去年Netflix《魷魚遊戲》爆紅時，就有不少評論表示「為什麼台灣拍不出《魷魚遊戲》？」不過文策院院長李明哲提到，與其這樣問，不如問「為何Netflix當時選擇韓國合作拍《魷魚遊戲》，而不選擇台灣？」他認為，讓國際認同台灣實力，而選擇與台灣合作，是更重要的事。

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而今年3月，文策院已跟Netflix簽署合作備忘錄，共同深耕、行銷台灣原創故事，也持續以多元方式來推動國內的產業。李明哲當時表示，台灣在多元族群的文化浸潤下，發展出豐富的故事題材，優秀的產業人才、自然地貌更能滿足各類拍攝需求，是國際團隊在亞洲地區進行影視合作的首選。

▲文策院與Netflix在今年3月起合作，共同深耕、行銷台灣原創故事。（圖／文策院、Netflix提供）

因此這樣的合作，不但代表國際觀眾對台灣作品的肯定，也期待雙方合作帶來的國際資源，能促成台灣影視產業與國際進行常態性合作，拓展台灣作品的國際能見度，讓來自台灣的原創內容成為具識別度的品牌。

李明哲也提到，從「作品」到「產品」，再從產品到「產業」之間，其實還有個 gap（差距），而文策院主要工作填補這些差距，扶植內容產業，將資本和科技的力量帶入，完善產業資金生態系，持續推動產業化，在全球市場拓展與產銷並重。

尤其透過前期開發投資支持暨多元內容投資機制，促成開發出豐富多元之作品類型題材，透過國內外提案會、交易媒合會、展會創投、國際合資合製投資⋯等配套措施，帶動市場資金投入，孵育更多具市場化的作品。