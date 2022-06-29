幼兒莫德納快來了！「2歲↓打大腿」　李秉穎：5症狀恐心肌炎速就醫

▲兒童新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心日前宣布6個月至5歲可幼兒接種莫德納疫苗，且預計近期到貨，7月中旬前有望開打，衛福部ACIP召集人、台大兒童感染科醫師李秉穎提醒，幼兒疫苗依照年齡，末滿2歲嬰幼童因為手臂肌肉較薄，建議接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童則接種非慣用手的上臂三角肌。12歲以下幼兒心肌炎風險比青少年低，但如果出現5大疑似症狀還是要注意。

莫德納幼兒劑型疫苗預計7月初進貨45萬劑提供90萬幼兒施打，最晚目標7月中旬開打，若能提前也會提前。指揮官陳時中今日表示，首批幼兒莫德納疫苗原訂明天上午抵台，可是因為一些文件問題稍有延遲，將儘速進行補件，開打時間則等疫苗到貨再行公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎今日特別提醒，6個月至5歲幼兒莫德納建議經醫師評估後接種，以降低染疫後重症及死亡之風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4-8週以上。

▲幼兒撞種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

至於接種部位，李秉穎說，原則建議末滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手的上臂三角肌。感染COV1D-19後短期內再次感染的風險可能會降低，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

李秉穎也提到，接種後可能發生之常見副作用，如躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發、注射部位紅斑及腫脹等。如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲▼幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

而mRNA疫苗可能出現的嚴重不良反應心肌炎，李秉穎說，國外經驗顯示，最號發族群為12~18歲青少年，以男性居多，第二劑發生高於第一劑，未滿12歲族群隨著年紀越小，心肌炎機率越少，而且幼兒打疫苗可以預防很多新冠可能的導致腦炎、MIS-C等等嚴重副作用，還是值得打。李秉穎提醒，家長要注意疫苗接種後28天幼兒有沒有發生5大類似心肌炎、心包膜炎表現，包含：

1、胸痛、胸口壓迫感或不適症狀

2、心悸(心跳不規則、跳拍或顫動）

3、運動耐受不良(如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯)

4、暈厥（昏厥）

5、呼吸急促

不過李秉穎也提到，幼兒因為有時不會表達胸悶、胸痛等症狀，家長可能要注意一些不是很特異性，與心肌炎有關症狀，包含嘔吐、冒冷汗無法吃東西、倦怠，雖然不一定是心肌炎，但家長還是要注意，這些非特異症狀要及早送醫檢查。