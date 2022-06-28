辦公室藏2710萬現金！中油執行長貪污　5同事索賄拿回扣也被起訴

▲中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌貪污遭訴。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌貪污，檢、廉專案小組1月發動搜索，在徐漢辦公室和住家查扣不明款項2710萬後，5月偵結將徐漢、黃姓退休經理等21人起訴；橋頭地檢署偵辦此案時，另外查出中油其他採購案也涉及貪污舞弊，今（28）日偵結後，再依貪污等罪嫌起訴中油黎姓課長、袁姓領班等5人。

檢、廉查出，黎姓課長在負責購買溫度計與偵測儀標案時，為了使黃姓廠商能得標「自記式液位計案」，在去年2月將兩種不同產品併在同一標案招標，讓其他人無法競標，黃以260萬元得標後，交付了72萬6000元給當白手套的劉姓廠商，劉再轉交20萬元給黎姓課長。

▲中油前執行長徐漢涉貪，辦公室被搜出2710萬現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一案則是中油的儲運課袁姓領班技術員在承辦「約束通風閥帶滅焰器」採購案時，因劉姓廠商得知袁與一名薛姓廠商熟識，在薛幫忙下順利以422萬6190元得標，劉男拿79萬後謝給薛，薛再分35萬元給袁姓領班。

還有一起購買「20 吋氣動式防爆抽送風機等一批」案也是類似手法，劉姓廠商希望袁姓領班可以多買幾個抽送風機，袁直接問劉「這樣的話有沒有什麼好處？」劉答應給予每個抽送風機2萬5000元回扣，後來多採購3台，袁事後也拿到7萬5000元的好處。

橋檢偵辦後認為，黎姓課長等5人涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌、對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌，以及對於職務上行為收受賄賂罪嫌等，將5人提起公訴。

在偵辦過程中，袁姓領班技術員主動繳回不法所得共42萬5000元，薛姓廠商也繳回不法所得 44 萬元，檢察官認為犯後態度良好，請法院從輕量刑，但黎姓課長與劉姓廠商對部分案情並未自白，不符合減刑規定。