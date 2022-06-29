　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

侯友宜喊冤背鍋！指揮中心承認誤貼日期　「恩恩案」時序還原一次看

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜喊冤背鍋！指揮中心承認誤貼日期，「恩恩案」時序還原一次看。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委林楚茵日前質疑新北市政府在恩恩案的通聯資料上說謊造假，指揮中心發言人莊人祥昨日還原時序始末，也釐清造成誤解環節。侯友宜今（29）日被問及此事時嘆氣表示，這段時間很多是是非非，疫情期間還是要給第一線同仁鼓勵。指揮中心昨日承認「資料全貼」造成的誤會，也間接釐清新北提供2種版本疑點，詳細送醫時序與相關事證仍有待新北市衛生局提供報告後方能揭曉。

民進黨立委林楚茵日前質疑，新北市衛生局提供給中央流行疫情指揮中心時序表完全在說謊，「明明晚間7時21分才上救護車，為何會通報指揮中心晚間6時37分就在ICU救治？」恩恩爸也透過政論節目表示，他看見林楚茵公布的時序表後滿腹疑惑，認為應是新北市衛生局提供2種版本時序表給CDC，CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，莊人祥昨日在下午疫情記者會中提到，恩恩事件發生在4/14，媒體4/15開始報導，指揮中心當晚就與新北市衛生局了解事件經過，因為外界持續關注，指揮中心也陸續向新北市要相關資料，但大部分都用LINE，之後再就接獲訊息製表於記者會上呈現並說明。

▲▼0628恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲恩恩爸昨日呼籲CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。（圖／記者莊智勝翻攝）

莊人祥提到，新北市4/15向指揮中心說明，「醫院4/15晚上6時37分通報恩恩為確診個案，目前於ICU病房全力救治中」，原本應該為兩句話，但指揮中心4/16記者會前整理資料時，就將整段內容複製貼上，才會產生有4/14下午6時37分已在加護病房救治的誤會。

不過，莊人祥也表示，指揮官陳時中在4/16記者會上被問及此事時，依然是以正確的時序進行回答，內容提到「衛生局是晚間7時09分派車、7時30分到醫院」，所以相關資訊還是以指揮官當天說明為準。

林楚茵先前公開疾管署內部資料，表示新北市提供給指揮中心資料顯示恩恩18時37分已在ICU救治，對比吹哨者譯文恩恩19時21分才上救護車，有44分的時間落差，質疑新北市造假。指揮中心昨日已承認作業疏失，但口頭說明無誤。為了釐清相關事證，指揮中心也將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放
快訊／終止苗栗之亂！國民黨今提名謝福弘參選縣長
快訊／板橋驚傳槍響！　男子遭開3槍「腹部中彈」
機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了
陳文茜「心跳飆到183」急吸氧！　纏鬥病魔3年：人生走到最後
7旬名醫偷吃辣妹女業務　每週3次還生女！下場出爐
快訊／午後雷雨提早開炸！　12縣市大雨特報
快訊／韓10歲女童找到了！　車內發現「3人屍體」
背影催淚！輪胎行燒成焦土　陳爸悲看家園夷為平地
狼夫性侵小姨子！　懷孕妻竟幫忙脫妹妹內褲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

LIVE／回歸記者會宣布重大政策　陳時中最新說明

一見「婦產科旁」停車場繳費機　他無奈嘆完了：此等胎教...

4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放棄

頸鍊像狗鍊！男生看不懂「女生8種穿搭」　2派戰翻：男生穿搭才醜

宮女拒絕君王「堅持自由生活」　《衣袖紅鑲邊》寫真散文在台發行

一家6口染疫「4歲、6歲兄弟檔都MIS-C」　母警覺一症狀及時送醫

快訊／午後雷雨提早開炸！「12縣市大雨特報」大雷雨轟這區

腳踏車送餐「1天能賺多少？」　外送員曝心得：比機車還快

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

LIVE／回歸記者會宣布重大政策　陳時中最新說明

一見「婦產科旁」停車場繳費機　他無奈嘆完了：此等胎教...

4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放棄

頸鍊像狗鍊！男生看不懂「女生8種穿搭」　2派戰翻：男生穿搭才醜

宮女拒絕君王「堅持自由生活」　《衣袖紅鑲邊》寫真散文在台發行

一家6口染疫「4歲、6歲兄弟檔都MIS-C」　母警覺一症狀及時送醫

快訊／午後雷雨提早開炸！「12縣市大雨特報」大雷雨轟這區

腳踏車送餐「1天能賺多少？」　外送員曝心得：比機車還快

住警器救命！花蓮民宅清晨冒濃煙警鈴大作　鄰居聽聞報警救人

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

中橫關原通車民眾頻闖關　警籲用路人事先查詢管制時間

男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

有什麼話說出來！花蓮願景全民參與　縣府徵件共榮193縣道

爆炸畫面曝光！俄飛彈命中烏克蘭千人商場　黑煙烈焰瞬間噴上天

鋼琴家教第一堂課就使壞　女童遭襲胸摸腿10分鐘忍不住哭了

Sony BRAVIA XR OLED 全系列台灣售價發布　限期優惠同步回饋中

LIVE／回歸記者會宣布重大政策　陳時中最新說明

快訊／王定宇在波蘭確診　「依規定能戴口罩工作」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

一中豪大雞排500萬頂讓　老闆退休當房東

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

全家大小都感染　醫揭「快樂黑數」恐怖後果

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

剛交往2個月　見男友手機買春紀錄！她心涼了

鹹酥雞老闆「撞臉陳時中」　本尊曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

理科先生「前妻成名後變了」！

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面