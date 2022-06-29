▲侯友宜喊冤背鍋！指揮中心承認誤貼日期，「恩恩案」時序還原一次看。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委林楚茵日前質疑新北市政府在恩恩案的通聯資料上說謊造假，指揮中心發言人莊人祥昨日還原時序始末，也釐清造成誤解環節。侯友宜今（29）日被問及此事時嘆氣表示，這段時間很多是是非非，疫情期間還是要給第一線同仁鼓勵。指揮中心昨日承認「資料全貼」造成的誤會，也間接釐清新北提供2種版本疑點，詳細送醫時序與相關事證仍有待新北市衛生局提供報告後方能揭曉。

民進黨立委林楚茵日前質疑，新北市衛生局提供給中央流行疫情指揮中心時序表完全在說謊，「明明晚間7時21分才上救護車，為何會通報指揮中心晚間6時37分就在ICU救治？」恩恩爸也透過政論節目表示，他看見林楚茵公布的時序表後滿腹疑惑，認為應是新北市衛生局提供2種版本時序表給CDC，CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。

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對此，莊人祥昨日在下午疫情記者會中提到，恩恩事件發生在4/14，媒體4/15開始報導，指揮中心當晚就與新北市衛生局了解事件經過，因為外界持續關注，指揮中心也陸續向新北市要相關資料，但大部分都用LINE，之後再就接獲訊息製表於記者會上呈現並說明。

▲恩恩爸昨日呼籲CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。（圖／記者莊智勝翻攝）

莊人祥提到，新北市4/15向指揮中心說明，「醫院4/15晚上6時37分通報恩恩為確診個案，目前於ICU病房全力救治中」，原本應該為兩句話，但指揮中心4/16記者會前整理資料時，就將整段內容複製貼上，才會產生有4/14下午6時37分已在加護病房救治的誤會。

不過，莊人祥也表示，指揮官陳時中在4/16記者會上被問及此事時，依然是以正確的時序進行回答，內容提到「衛生局是晚間7時09分派車、7時30分到醫院」，所以相關資訊還是以指揮官當天說明為準。

林楚茵先前公開疾管署內部資料，表示新北市提供給指揮中心資料顯示恩恩18時37分已在ICU救治，對比吹哨者譯文恩恩19時21分才上救護車，有44分的時間落差，質疑新北市造假。指揮中心昨日已承認作業疏失，但口頭說明無誤。為了釐清相關事證，指揮中心也將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。