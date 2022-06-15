　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牛津大學連續5年認證　《ETtoday》台灣網媒「使用率+忠誠度第一」

▲根據牛津大學「路透新聞學研究所」《2022年數位新聞報告》，若不含入口網站Yahoo!新聞，《ETtoday新聞雲》是台灣網路媒體觸及率第一。（圖／翻攝reutersinstitute）

▲根據牛津大學「路透新聞學研究所」《2022年數位新聞報告》，若不含入口網站Yahoo!新聞，《ETtoday新媒體》是台灣網路媒體觸及率及讀者忠誠度皆排名第一。（圖／翻攝reutersinstitute）

記者吳美依／綜合報導

牛津大學「路透新聞學研究所」公布《2022年數位新聞報告》（Digital News Report 2022）指出，在台灣受訪者中，《ETtoday新媒體》為原生網路媒體觸及率之冠，領先聯合新聞網、蘋果新聞網及自由時報電子報。除此之外，讀者忠誠度也排名第一

牛津大學「路透新聞學研究所」委託英國民調公司YouGov，研究各國新聞市場消費概況，今年調查範圍橫跨46國、涵蓋全球半數人口，受訪者超過9.3萬人。

報告指出，在台灣媒體的每周線上觸及率方面，若不含入口網站Yahoo!新聞，原生網路媒體《ETtoday新聞雲》以38%排名第一，連續第5年蟬聯網媒冠軍寶座。此外，24%台灣民眾每周至少到訪《ETtoday新聞雲》3次，讀者黏著度與入口網站Yahoo!新聞並排第一。

▲根據牛津大學「路透新聞學研究所」《2022年數位新聞報告》，《ETtoday新聞雲》媒體信任為排名第7。（圖／翻攝reutersinstitute）

▲《ETtoday新媒體》的媒體信任度排名第7。（圖／翻攝reutersinstitute）

在台灣媒體品牌信任度方面，《ETtoday新媒體》以45%成績排名第7，第一至六名依序為天下雜誌、商業周刊、經濟日報、公視新聞、TVBS新聞及聯合新聞網。第八名開始依序為東森新聞、台視新聞、華視新聞、蘋果日報、自由時報及民視新聞。

報告指出，台灣電視新聞競爭激烈，而傳統報紙在適應數位環境方面遭遇困難，一部分是因為廣告收入下降，另一部分則是來自中國的壓力，後者以蘋果日報停刊為主要案例。除了聯合新聞網以外，台灣大多數傳統紙媒的網路版新聞都是免費的，而他們的競爭對手則是原生網路媒體，例如《ETtoday新媒體》便提供了免費的寵物、名人及旅遊等主題的娛樂資訊。

台灣民眾接收新聞資訊的來源，依序為網路（84%）、電視（59%）、社群媒體（58%）及報紙雜誌等實體刊物（16%）。值得注意的是，與去年相比，網路及社群媒體皆呈上升趨勢

另外，台灣民眾也經常透過社群平台或訊息分享新聞，最常使用平台依序為Line（49%）、臉書（45%）及YouTube（40%），且皆呈現微幅成長。

報告指出，台灣媒體信任度為27%，與去年疫情爆發後的31%相比，下滑4個百分點，在整份報告的46個國家之中，仍是最低的一群。除了天下雜誌及商業周刊以外，其他新聞品牌的信任度大致呈現兩極分化局面。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
確診男友剛解隔！妹子猴急約戰...媽「啪一聲」全看光
快訊／戴資穎直落二快勝新加坡一姐　晉級印尼公開賽16強
「這類人」最高可領7307元！10天內入帳
鍾明軒確診「弟弟有變小」：沒在開玩笑　後遺症曝光
他左下腹突劇痛！醫照X光：「石頭滑下去」卡住了
入境3+4第一天！　她返台曝機場狀況：折騰了2小時
心繫疫情衝擊 ！自嘲「急性子」的辜仲諒　帶頭出手做了這件事
北市府再被抓公務員上班用PTT　離譜留言曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平與普丁通話「提及烏克蘭」：中方始終獨立自主作出判斷

牛津大學連續5年認證　《ETtoday》台灣網媒「使用率+忠誠度第一」

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

日相首例！岸田文雄將出席北約峰會　宣布成立「日本版CDC」

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

5月訪日外籍旅客高達14.7萬人！創2年來新高　連2月破10萬

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

習近平與普丁通話「提及烏克蘭」：中方始終獨立自主作出判斷

牛津大學連續5年認證　《ETtoday》台灣網媒「使用率+忠誠度第一」

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

日相首例！岸田文雄將出席北約峰會　宣布成立「日本版CDC」

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

5月訪日外籍旅客高達14.7萬人！創2年來新高　連2月破10萬

宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見了

《巴斯光年》因「女女吻」被14國禁播！　克里斯伊凡發聲力挺

戴資穎30分鐘直落二快勝新加坡一姐　晉級印尼公開賽16強

精子也有「最佳保鮮期」！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

營養師傳授「台式地中海飲食法」，有效減緩長新冠

確診傷病給付變更多！最高可領7307元　10天內入帳

象魔力連2場被KO「投太甜」　兄弟仍依賴3洋投

確診男友剛解隔！妹子猴急約戰「啪一聲」慘了　媽看光：在做什麼

《超偶》歌手出道11年上通告「慘被當空氣」！　無奈認：蠻常發生的

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

國際熱門新聞

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　本人回應了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

奧客挑釁惹到拳王　一拳KO影片曝光

租屋慘成房東性奴　22歲女被毀容虐半年

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

俄「最美檢察長」被普丁拔官1天　就任新工作

男童玩捉迷藏　離奇死在洗衣機和烘衣機間

未婚妻搞上死黨　網紅開門瞬間崩潰

更多熱門

相關新聞

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

28歲的深圳女孩朱雯琪今年3月，以全年級第一的成績，從牛津大學數學建模與科學計算碩士畢業，並拿到了兩個與數學相關的全額獎學金，繼續攻讀博士。不過，由於朱雯琪外貌亮眼，竟被部分網友質疑是作假，還稱她「臉蛋跟學術不搭」。更有浙江大學數學系畢業的微博用戶出考題給她，朱雯琪也接受挑戰，順利讓對方信服。

荷蘭出現HIV變種病毒　傳播力更強

荷蘭出現HIV變種病毒　傳播力更強

研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

研究：新冠釀「人類預期壽命縮短」

研究：新冠釀「人類預期壽命縮短」

研究：BNT效力下降速度比AZ更快

研究：BNT效力下降速度比AZ更快

關鍵字：

牛津大學路透新聞學研究所新聞媒體

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

快訊／今增143人死亡！本土+68939

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面