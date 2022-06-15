牛津大學連續5年認證　《ETtoday》台灣網媒「使用率+忠誠度第一」

▲根據牛津大學「路透新聞學研究所」《2022年數位新聞報告》，若不含入口網站Yahoo!新聞，《ETtoday新媒體》是台灣網路媒體觸及率及讀者忠誠度皆排名第一。（圖／翻攝reutersinstitute）

記者吳美依／綜合報導

牛津大學「路透新聞學研究所」公布《2022年數位新聞報告》（Digital News Report 2022）指出，在台灣受訪者中，《ETtoday新媒體》為原生網路媒體觸及率之冠，領先聯合新聞網、蘋果新聞網及自由時報電子報。除此之外，讀者忠誠度也排名第一。

牛津大學「路透新聞學研究所」委託英國民調公司YouGov，研究各國新聞市場消費概況，今年調查範圍橫跨46國、涵蓋全球半數人口，受訪者超過9.3萬人。

報告指出，在台灣媒體的每周線上觸及率方面，若不含入口網站Yahoo!新聞，原生網路媒體《ETtoday新聞雲》以38%排名第一，連續第5年蟬聯網媒冠軍寶座。此外，24%台灣民眾每周至少到訪《ETtoday新聞雲》3次，讀者黏著度與入口網站Yahoo!新聞並排第一。

▲《ETtoday新媒體》的媒體信任度排名第7。（圖／翻攝reutersinstitute）

在台灣媒體品牌信任度方面，《ETtoday新媒體》以45%成績排名第7，第一至六名依序為天下雜誌、商業周刊、經濟日報、公視新聞、TVBS新聞及聯合新聞網。第八名開始依序為東森新聞、台視新聞、華視新聞、蘋果日報、自由時報及民視新聞。

報告指出，台灣電視新聞競爭激烈，而傳統報紙在適應數位環境方面遭遇困難，一部分是因為廣告收入下降，另一部分則是來自中國的壓力，後者以蘋果日報停刊為主要案例。除了聯合新聞網以外，台灣大多數傳統紙媒的網路版新聞都是免費的，而他們的競爭對手則是原生網路媒體，例如《ETtoday新媒體》便提供了免費的寵物、名人及旅遊等主題的娛樂資訊。

台灣民眾接收新聞資訊的來源，依序為網路（84%）、電視（59%）、社群媒體（58%）及報紙雜誌等實體刊物（16%）。值得注意的是，與去年相比，網路及社群媒體皆呈上升趨勢。

另外，台灣民眾也經常透過社群平台或訊息分享新聞，最常使用平台依序為Line（49%）、臉書（45%）及YouTube（40%），且皆呈現微幅成長。

報告指出，台灣媒體信任度為27%，與去年疫情爆發後的31%相比，下滑4個百分點，在整份報告的46個國家之中，仍是最低的一群。除了天下雜誌及商業周刊以外，其他新聞品牌的信任度大致呈現兩極分化局面。